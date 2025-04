Reaktionen aus dem Internet: Schopp-Entlassung sorgt für Verwirrung

Die überraschende Entlassung von Markus Schopp beim LASK sorgte online für heftige Diskussionen. Der Trainer, der erst seit weniger als einem Jahr im Amt war, musste trotz bemerkenswerter Fortschritte und zuletzt stabiler Ergebnisse seinen Platz räumen. Auch sein enger Vertrauter Christian Gratzei wird Berichten zufolge den Verein verlassen.



GRAZ/LINZ. Tatsächlich handelte es sich nicht um einen verspäteten Aprilscherz, als der LASK am Montag die Entscheidung verkündete, Markus Schopp zu entlassen. Diese Entscheidung kam für viele unerwartet, insbesondere im Hinblick auf die jüngsten Spielergebnisse. In den Online-Foren herrscht ein stark gespaltenes Bild: „Bitte weckt mich aus diesem Fiebertraum auf. Ich will nicht mehr…“, äußert ein frustrierter LASK-Fan im „austriansoccerboard“, während andere die Aktion als „Kasperltheater“ bezeichnen. Es ist wichtig zu beachten, dass der LASK im Kalenderjahr 2025 nur ein Ligaspiel verloren hat, und zwar mit 2:4 gegen den SK Sturm in Graz. Ein weiterer Fan merkt an: „Schopp hat im Herbst zumindest stabilisiert. Die Entwicklung war zwar nicht rasant, aber dennoch in die richtige Richtung.“

Ein zusätzliches Thema von regem Interesse ist ein Instagram-Post von Max Entrup, den Schopp 2023 aus dem Marchfeld nach Hartberg holte. Entrup absolvierte unter Schopp seine beste Form, und sein Beitrag sorgte für Spekulationen unter den Fans.

Auch Gratzei soll gehen



Zusätzlich zu Schopp steht auch der zweite Steirer, Christian Gratzei, vor dem Aus. Der ehemalige Spieler wurde erst im Januar als Head of Football Operations verpflichtet, doch Berichten zufolge ist auch sein Verbleib beim LASK gefährdet. Währenddessen kommt viel Zuspruch aus den alten Wirkungsstätten. Fans des SK Sturm und des TSV Hartberg äußern sich positiv über Schopp auf Facebook, wobei ein Sturm-Fan bemerkt: „Ich bin sehr schockiert über die Entlassung von Markus Schopp. Jeder Bundesliga Club wäre froh, so einen Trainer zu haben.“

Drittbester Punkteschnitt seit Amtsantritt



Die Statistiken sprechen eine eigene Sprache. Seit Schopps Amtsantritt im September hat der LASK nur von SK Sturm und Wiener Austria mehr Punkte im Bundesliga-Grunddurchgang geholt. Dennoch gab es regelmäßig Kritik an der als „sicher“ empfundenen Spielweise des Trainers, die einige Fans anscheinend als nicht ehrgeizig genug betrachteten. Ein vielschichtiges Bild, das auf die Herausforderungen hinweist, die mit der Trainerführung in der Bundesliga einhergehen.

