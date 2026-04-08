Realrendite auf Tagesgeld in Österreich – Sparzinsen im Vergleich

Zinsen auf Tagesgeld gelten als einer der Pluspunkte in der Auswahl einer möglichst sicheren Anlagestrategie. In diesem Zuge fällt es leicht, sich zunächst einzig auf die Zinsen zu fokussieren. In der Abwägung dieser Anlage spielt jedoch die Betrachtung der Realrendite auf Tagesgeld in Österreich ebenfalls eine maßgebliche Rolle. Dieser Ratgeber zeigt auf, wie sich die Realrendite im Detail zusammensetzt.

Was bedeutet der Begriff „Realrendite“?





Die Entscheidung für die Eröffnung eines Tagesgeldkontos steht häufig in direktem Zusammenhang mit der gewährten Zinshöhe. Wichtig zu verstehen ist bei dieser flexiblen Geldanlage der Unterschied zwischen dem Nominalzins und der Realrendite. Die Definition beider Begriffe zieht wie folgt aus:



Nominalzins



Der Nominalzins ist die offizielle Bezeichnung für den Zins, den Geldinstitute in Österreich für das Guthaben auf Tagesgeldkonten gewähren. Die Höhe wird bei Abschluss vertraglich festgelegt und in der Regel als Zins p.a. (pro anno: Übersetzung = Zins pro Jahr) bezeichnet. In der Branche ist der Nominalzins ebenfalls als Basisverzinsung bekannt, die ausschließlich den Jahreszins begünstigt.



Realrendite



Die Basisverzinsung ist einer der Faktoren, die zur Bewertung einer Kapitalanlage dienen. Vergleichbar mit der Betrachtung von Brutto- und Nettogehalt ist die mit einem Tagesgeldkonto in Österreich zu erzielende Rendite nicht mit dem Nominalzins gleichzusetzen. In der Auswertung der Realrendite wird die im gleichen Zeitraum bestehende Inflationsrate einbezogen. Dadurch ergibt sich ein detailliertes Bild, welche Rendite innerhalb eines Jahres mit dem angelegten Geld tatsächlich entstanden ist. Aktuelle Daten dazu über die Realrendite bei Anlage auf einem Sparkonto in Österreich bietet hier tagesgeld.at in der Übersicht.





Diese Formel berechnet die Realrendite





Realrendite = Nominalrendite – Inflationsrate



Zur Veranschaulichung dieser Rechnung finden sich nachfolgend zwei Beispiele:



1. Nominalrendite 3 % – Inflationsrate 2 %



In diesem Beispiel läge die über das Jahr verteilt erzielte reale Rendite bei 1 %.



2. Nominalrendite 2,5 % – Inflationsrate 1 %



Dieses Beispiel zeigt, dass die Rendite der Geldanlage in diesem Jahr bei 1,5 % liegt.



Die Realrendite ist untrennbar mit der Kaufkraft verknüpft



Ein Grund, aus dem die real erzielte Rendite für Anleger von großer Bedeutung ist, zeigt sich bei einem Blick auf die Kaufkraft. Die Kaufkraft bezieht sich auf den tatsächlichen Wert des Geldes zum Tausch gegen Konsumgüter oder Dienstleistungen. Mit steigender Inflation sinkt die Kaufkraft in Bezug auf Gehälter ebenso wie die Renditen auf Kapitalanlagen. Die über die Zinsen hinzugefügten Summen sind bei der Verwendung des Betrags im Wirtschaftskreislauf mit weniger Wert behaftet, als es zu Zeiten niedrigerer Inflationsraten der Fall wäre.

Die Kaufkraft kann negativ ausfallen



In den oben genannten Beispielen ist die reale Rendite innerhalb eines Jahres mit einem positiven Wert verknüpft. Speziell mit Blick auf die jüngere Vergangenheit gibt es jedoch keine Garantie, dass die Inflationsrate innerhalb eines Jahres die Nominalrendite nicht übersteigt.



In einigen Fällen handelt es sich um saisonale oder kurzfristige Schwankungen, die sich über das Jahr verteilt ausgleichen und keine nennenswerten Auswirkungen hinterlassen. In anderen Fällen bleiben die Faktoren, die zu einem Anstieg der Inflationsrate beitragen, über einen längeren Zeitraum bestehen.



Unter diesen Voraussetzungen sind die vergebenen Nominalzinsen oftmals niedriger als die Inflationsrate. De facto verliert der auf dem Tagesgeldkonto liegende Betrag an Kaufkraft, obwohl sich die Summe über die Auszahlung der Zinsen erhöht hat. Diese negative Bilanz ist einer der Gründe, warum das Tagesgeldkonto innerhalb der Anlagestrategie häufig mit anderen Kapitalanlagen kombiniert wird.





Rückblick auf das Jahr 2025



Bevor es an der Zeit ist, einen Blick auf das aktuelle Jahr zu werfen, lohnt es sich, die Realrendite im Jahr 2025 in Österreich näher zu betrachten. Innerhalb des Jahres lag die Inflationsrate im Durchschnitt bei 3,6 %. Hierbei handelt es sich um einen Anstieg von 0,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Speziell ab der Jahresmitte war ein deutlicher Anstieg der Inflationsrate im Vergleich zum Jahresbeginn messbar.



Im Vergleich zu diesem Wert lagen die Zinsen für Tagesgeldkonten im gleichen Zeitraum im Durchschnitt zwischen 2 und 2,5 %. Ein größeres Minus mussten Bestandskunden in Kauf nehmen, während Neukunden mit Spitzenwerten von bis zu 3 % Nominalzinsen p. a. zum Ende des Jahres ein etwas geringeres Defizit der Kaufkraft aufwiesen. Im Jahr 2025 war es daher nahezu unmöglich, mit einem Tagesgeldkonto in Österreich eine positive Realrendite zu erzielen.

Prognose für das Jahr 2026





Das erste Quartal des Jahres 2026 ist angeschlossen, wodurch sich ein guter Zeitpunkt ergibt, die bisherigen Daten für eine Prognose der Entwicklung der zu erwartenden Realrendite heranzuziehen. Zu diesem Zweck liegt der Fokus auf der aktuellen Entwicklung der Sparzinsen sowie der Inflationsrate in Österreich.



1. Sparzinsen auf Tagesgeldkonten



Die für Tagesgeldkonten gewährten Nominalzinsen bewegen sich auf einem vergleichbaren Niveau mit den Zahlen, die schon im vergangenen Jahr zu beobachten waren. Im unteren Bereich zahlen Geldinstitute zwischen 2 und 2,25 % Zinsen auf. Im mittleren Bereich sind 2,5 % ein realistischer Wert und am oberen Ende haben sich 3 % Zinsen als Wert etabliert. Wie bereits im Jahr 2025 profitieren von diesen höheren Nominalrenditen in erster Linie Neukunden, sodass es sich mitunter auszahlt, einen Wechsel in Betracht zu ziehen.



2. Inflationsrate im ersten Quartal



Der Start in das Jahr begann zunächst mit erfreulichen Nachrichten in Bezug auf die Inflationsrate in Österreich. Im Januar lag deren Wert im Durchschnitt bei 2 %. Für den Monat Februar war lediglich ein leichter Anstieg von 0,2 % zu verzeichnen. Im März dagegen stieg die Inflationsrate sprunghaft auf durchschnittlich 3,1 % an.



Einflussfaktoren auf die Realrendite



Um den aktuellen Anstieg der Inflationsrate zu erklären, ist es hilfreich, sich die derzeit wichtigsten Faktoren für einen An- und Abstieg dieses Werts vor Augen zu führen.



Geopolitische Krisen



Einer der primären Faktoren für den Anstieg der Inflationsrate auf 3,1 % im März ist der Krieg im Iran. Der militärische Konflikt zwischen den Verbündeten Israel und USA gegen die Machtinhaber im Iran hat nicht nur durch die Blockade der Straße von Hormus weltweit für Auswirkungen gesorgt. Aktuell ist es selbst für Experten schwer abzuschätzen, wie sich die USA unter Präsident Donald Trump in dieser geopolitischen Krise verhalten werden. Ein lang anhaltender Krieg wird, vergleichbar mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, auch in Europa den Anstieg der Inflationsrate weiter anfachen.



Konjunkturschwächen



Absteigende Inflationen sind dagegen häufig auf Konjunkturschwächen zurückzuführen. Unternehmen können es sich in diesem wirtschaftlichen Klima oftmals schlicht nicht leisten, die Preise für Waren und Dienstleistungen zu erhöhen, um die Kunden nicht von einem Kauf abzuhalten.

Derzeit rechnen Wirtschaftsexperten mit einem leichten Anstieg der Konjunktur, wobei die aktuelle Lage im Nahen Osten auch diese Prognosen noch einmal auf den Kopf stellen könnte.

Weitere Quellen und Details: