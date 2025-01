Recipe for Blood Sausage Casserole







Es gibt so köstliche magere Blunzen – abgebildet auf der Verpackung als „Blutwurst“ – dass ich den Drang verspürte, einen Blunzenkuchen zu zaubern. Ich hatte noch einen halben Hokkaidokürbis und einige wenig geschmackvolle Birnen übrig. Diese eignen sich hervorragend zum Karamellisieren, da sie dadurch an Aroma gewinnen. Ich habe also Kürbisstücke (mit Schale) und Birnenstücke (ohne Schale) im Backofen auf einem Hauch Rapsöl, leicht gezuckert und mit Sojasauce beträufelt, etwa 15 Minuten bei 190 Grad rösten lassen…







Source link