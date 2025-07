Recyclinghof Rossau: IKB antwortet auf Kritik am neuen Zutrittssystem

Vor Kurzem berichtete MeinBezirk über die vielfach geäußerte Kritik am neuen Zutrittssystem für den Recyclinghof Rossau. Die Tiroler Arbeiterkammer (AK) sowie die FPÖ Tirol identifizierten hierbei erhebliche Probleme. In Reaktion darauf haben die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) Stellung bezogen.

INNSBRUCK. Seit Anfang Juli dürfen nur noch Nutzer der IKB-Abfall-App oder Inhaber einer kostenpflichtigen Berechtigungskarte den Recyclinghof Rossau betreten. Die IKB begründet die Notwendigkeit des neuen Zutrittssystems mit der Überlastung des Standorts.

Hintergründe des neuen Systems



Die IKB stellte fest, dass der Recyclinghof Rossau in den letzten Jahren an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen ist. Mit jährlich etwa 260.000 Einfahrten, darunter Höchstwerte von bis zu 1.400 Einfahrten pro Tag, war ein neues Zutrittssystem unvermeidlich. In einem Schreiben an MeinBezirk erläuterten die IKB:

„Der Hauptgrund ist die dringend notwendige Entlastung des Recyclinghofs Roßau. Mit dem neuen System wollen wir den Zugang auf tatsächlich berechtigte Personen beschränken – vor allem auf die Bürger:innen aus Innsbruck, Ampass und Natters.“

Um die Nutzer bei der Umstellung zu unterstützen, richteten die IKB eine Registrierungsstelle am Recyclinghof ein. Diese soll sowohl beim Download der App als auch bei der Beantragung der Berechtigungskarte helfen.

Kritik von AK Tirol und FPÖ Innsbruck



Die Einführung der neuen Zutrittsregeln stieß auf wütende Reaktionen der AK Tirol und der FPÖ Innsbruck. Beide Organisationen sehen eine Benachteiligung für Menschen ohne Smartphone. Die AK äußerte zudem Bedenken hinsichtlich der Transparenz der jährlichen Gebühr von 25 Euro und stellte infrage, welche Serviceleistungen dafür angeboten werden. Zudem bestehen datenschutzrechtliche Bedenken, da umfangreiche personenbezogene Daten benötigt werden.

Die neuen Zutrittsregeln im Detail

Wer zukünftig den Recyclinghof Innsbruck nutzen möchte, muss dies digital tun – mittels der IKB-Abfall-App oder einer kostenpflichtigen Berechtigungskarte. Während die App kostenlos ist, wird für die Karte eine jährliche Gebühr von 25 Euro erhoben. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, gegen Vorlage eines aktuellen Meldezettels und eines amtlichen Lichtbildausweises Zugang zu erhalten.

