Redewettbewerb: Währingerin Viktoria Mittermayer spricht sich gegen das Schweigen aus

Viktoria Mittermayer hat beim Landesfinale des Jugend-Redewettbewerbs gewonnen. Mit ihrer eindringlichen Rede „Gefangen im Kreislauf“ machte die Währingerin auf gravierende Erkrankungen aufmerksam und fesselte das Publikum.

WIEN/WÄHRING. „48.000, drei Millionen, acht Millionen – diese Zahlen haben alle eines gemeinsam. Nein, es sind keine Lottozahlen oder abstrakte Zahlen, die man einfach ignorieren kann“, erklärt Viktoria Mittermayer in ihrer beeindruckenden Rede „Gefangen im Kreislauf“. Mit dieser Rede sicherte sie sich den Sieg in der Kategorie „Klassische Rede 8. Schulstufe“ beim Landesfinale des Jugend-Redewettbewerbs von WienXtra.

Die 14-jährige Schülerin der Vienna European School Junior High in der Paulinengasse 16 fokussiert sich in ihrer Rede auf die globalen Todesopfer durch Essstörungen, Alkoholismus und Nikotinsucht. Sie beschreibt, wie Schmerz, Hilflosigkeit und Zwang häufig die Auslöser sind, die Betroffene in einen Teufelskreis treiben, aus dem es nur schwer auszubrechen ist. Diese Krankheiten verändern nicht nur das Leben der Erkrankten, sondern auch das ihrer Angehörigen und Freunde.

Hilfsangebote sind dringend erforderlich

Suchterkrankungen sind in unserer Gesellschaft weit verbreitet, doch die offene Diskussion darüber findet viel zu selten statt. „Ich finde, dass das Thema Sucht in der Schule und allgemein nicht gut genug erklärt wird“, erklärt Mittermayer. „Es ist eine ernsthafte Erkrankung, und es ist schwierig, das den Jugendlichen nahezubringen. Doch ich glaube, es ist nötig, darüber zu sprechen.“ Sie möchte aufzeigen, dass Suchterkrankungen unter Jugendlichen weiter verbreitet sind, als viele denken. Ihrer Meinung nach hat dies auch mit der Stigmatisierung solcher Themen zu tun, die es Betroffenen erschwert, Hilfe zu suchen.

Doch wie kann man jemandem helfen, der in diesem Kreislauf gefangen ist? Diese Frage behandelt Mittermayer ebenfalls in ihrer Rede. Es gibt nicht die eine einfache Antwort, aber sie ist sich sicher, dass bessere Aufklärungs- und Hilfsangebote für Jugendliche und ihre Eltern ein erster wichtiger Schritt wären. Mit ihrer emotionalen und tiefgründigen Rede möchte sie die Zuhörer dazu anregen, über diese schwerwiegenden Themen nachzudenken und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln.

Nächster Wettkampf steht bevor

Viktoria hat die Chance, ihre Botschaft weiter zu verbreiten: Als Landessiegerin hat sie sich für das Bundesfinale qualifiziert, das vom 25. bis 28. Mai im Burgenland stattfindet. Ob sie auch nach diesem großen Finale noch hinter dem Rednerpult stehen wird, ist ungewiss. „Das Reden hilft mir in der Schule“, sagt sie. „Aber ich möchte Jura studieren, und in diesem Beruf ist es natürlich wichtig, frei und selbstbewusst zu sprechen.“ So oder so, Viktoria Mittermayer hat mit ihrer Rede bereits weitreichende Impulse gesetzt.

