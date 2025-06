Reflexionen: Eine Woche der Herzlichkeit in Tirol

Vielfältiges Programm unter dem Motto „Herz haben. Herz zeigen“ rund um das traditionelle Herz-Jesu-Fest.

TIROL. Am Freitag, dem 27. Juni, findet in Tirol der 10. „Tag der Herzlichkeit“ statt. Dieses besondere Jubiläum ist Teil des traditionellen Herz-Jesu-Festes, das an das historische Gelöbnis von 1796 erinnert, als Tiroler die Patronage des Heiligen Herzens von Jesus für Frieden und Schutz anriefen. Der Bischof-Stecher-Gedächtnisverein koordiniert unter dem Motto „Herz haben. Herz zeigen!“ zahlreiche Veranstaltungen, die das Miteinander und die Gemeinschaft fördern sollen. Über 40 verschiedenartige Aktionen sind geplant, und Peter Jungmann, Obmann des Vereins, hebt hervor, dass sogar kleine Gesten einen großen Einfluss auf die Gesellschaft ausüben können.

Viele Highlights

Das Programm bietet viele Highlights: Bischof Hermann wird um 15:30 Uhr die Ausstellung zum Volksschulzeichenwettbewerb „Mein Herz freut sich“ in der Innsbrucker Spitalskirche eröffnen. Die zehn besten jungen Künstlerinnen und Künstler werden mit einem Buchpreis von Tyrolia ausgezeichnet. „In den fast 850 Zeichnungen spiegeln sich einfache Dinge wider, die immense Freude bereiten: ein Spaziergang, das Haustier, Musik, Freunde oder auch Zeit mit der Familie“, so Schulamtsleiterin Elisabeth Hammer. Im Rahmen des Wettbewerbs wird das Bischöfliche Schulamt auch Lesungen aus dem Buch „Nicht den Hass, die Liebe wählen“ mit Bischof Hermann Glettler und Abualwafa Mohammed veranstalten, zusätzlich koordiniert durch das Haus der Begegnung.

Die Caritas Tirol lädt zur Eröffnung der Ausstellung „Not sehen und handeln“ um 12:45 Uhr am Innsbrucker Hauptbahnhof ein und bietet einen „Rundgang der Not“ an, um für soziale Themen zu sensibilisieren und auf die Herausforderungen von benachteiligten Menschen aufmerksam zu machen.

Die internationale Band Gen Verde kehrt für Konzerte und Workshops nach Innsbruck zurück und eröffnet das HERZJESU-Familienfest am Freitagabend, den 27. Juni. Zwischen dem 25. und 26. Juni finden im Rahmen von „Create 2 Connect“ Workshops in Gesang, Tanz, Percussion und Theater statt. Das Familienfest selbst beginnt am 28. Juni um 14 Uhr mit einem bunten Programm und schließt mit einem Familiengottesdienst gefolgt von einer Lichterprozession.

Diese „Woche der Herzlichkeit“ endet am Herz-Jesu-Sonntag, dem 30. Juni, um 17 Uhr mit der Veranstaltung „Herzschlag – Für den Frieden in der Welt“ bei der Friedensglocke in Mösern. Weitere Details zum Programm sind unter www.bischof-stecher-verein.at verfügbar.

