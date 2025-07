Refugium Collegialität: Verbesserte Betreuungsangebote in Döbling ab Herbst

Die St. Elisabeth-Stiftung der Erzdiözese Wien erweitert ihr Angebot an Betreuungs- und Wohnprojekten, um Familien in Krisensituationen zu unterstützen. Ab Herbst stehen in der Glanzinggasse 12 verschiedene Bildungs- und Freizeitaktivitäten zur Verfügung, die darauf abzielen, die Lebensqualität von Familien zu verbessern.

WIEN/DÖBLING. „Mama, du schaffst das!“ – Dieses inspirierende Motto leitet die Arbeit der St. Elisabeth-Stiftung, die schwangere Frauen sowie wohnungslose und alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern in herausfordernden Lebenslagen unterstützt. In mehreren Bezirken Wiens, darunter Döbling, werden durch Wohnprojekte und Betreuungsangebote Hilfe und Unterstützung geboten. Das Ziel ist, diesen Familien den Weg zu einer selbstständigen und stabilen Lebensweise zu erleichtern.

Vor kurzem wurde in Döbling das neue Betreuungszentrum „Refugium Collegialität“ eröffnet, das in der Glanzinggasse 12 angesiedelt ist. Dieses Zentrum wird ein neuer Ort sein, der eine Vielzahl von Bildungs- und Freizeitaktivitäten bietet. Die Initiative zielt darauf ab, die soziale Integration sowie die Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und Familien zu verbessern. Dabei wird auf einen interdisziplinären Ansatz Wert gelegt, um ganzheitliche Unterstützung zu bieten.

Hilfs- und Freizeitangebote

Ab Herbst 2025 können die Besucher des Refugiums spezielle Angebote wie Lernbetreuung, Nachhilfe, Psychotherapie sowie Sozialberatung in Anspruch nehmen. Zudem wird es Workshops zur Gewaltprävention und Digitalisierung geben. Freizeitaktivitäten wie Yoga und Kunstworkshops sollen ebenfalls dazu beitragen, ein positives Umfeld zu schaffen und Gemeinschaft zu fördern.

„Unser Refugium kann für Menschen jeder Altersgruppe zu einem Herzensort werden, an dem sie Unterstützung erfahren, Neues entdecken und kreative Entfaltung erleben können“, erklärt Katharina Dolezal, die Leiterin des Refugiums Collegialität. „Hier können Kinder und Senioren gleichermaßen Gleichgesinnte treffen und gemeinsam feiern oder sich austauschen.“ Solche Initiativen spielen eine zentrale Rolle in der Förderung der Gemeinschaft und im Abbau von Isolation.

Die Leitung des Hauses obliegt der St. Elisabeth-Stiftung der Erzdiözese Wien. „Es ist ein offenes Haus für unsere Mamas und Kinder sowie für alle, die unsere Stiftung vielleicht noch nicht kennen. Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Mütter und der Umgebung“, betont Nicole Meissner, Geschäftsführerin der Stiftung. Der Bau wurde mit einer großzügigen Spende von 300.000 Euro der Collegialität Privatstiftung finanziert, was die Bedeutung von Gemeinschaftsinitiativen in der sozialen Wohlfahrt unterstreicht.

