Region Tirol: Viel künstliche Intelligenz für die Gegend um Kufstein

Die FH Kufstein: Ein Vorreiter in der Wissensvermittlung zu Künstlicher Intelligenz in der Wirtschaft.

KUFSTEIN. In der heutigen digitalen Welt sind Begriffe wie Digitalisierung, Chatbots und neue Technologien allgegenwärtig. Besonders im Fokus steht dabei die Künstliche Intelligenz (KI), eine Technologie, die weit über einfache Textgeneratoren wie ChatGPT hinausgeht. Der erfolgreiche Einsatz computergestützter Technologien entscheidet zunehmend über den Erfolg von Unternehmen.

Das Engagement der FH Kufstein für KI

Mario Döller, Rektor der Fachhochschule Kufstein Tirol, hat den Bedarf an KI-Wissen in der Wirtschaft erkannt. Deshalb wurde kürzlich ein Kompetenzzentrum für Künstliche Intelligenz ins Leben gerufen, das darauf abzielt, Unternehmen in der Region mit wertvollem Wissen und Ressourcen zu unterstützen. „KI hat sich in den letzten zwei Jahren als eines der ausschlaggebenden Themen in der Wirtschaft etabliert. Die FH war gefordert, hier aktiv zu werden“, erläutert Döller.

Wachsendes Interesse in der Wirtschaft

Im Frühjahr 2024 führte die FH Gespräche zur Gründung des neuen KI-Kompetenzzentrums, was zu einer Liste von elf Partnern aus der Region führte. Im Januar 2025 wurde das Projekt offiziell vorgestellt; es zieht großes Interesse auf sich. „Wir möchten nicht nur als Bildungsinstitution fungieren, sondern auch aktiv zur Wissensvermittlung in unserer Region beitragen“, betont Döller. Die FH positioniert sich damit als Pionier in der Unterstützung der regionalen Wirtschaft beim Thema KI.

Schulungen und Wissensaustausch

Das Schulungsangebot richtet sich an Firmen unterschiedlicher Größen und Branchen, unabhängig davon, ob sie bereits Erfahrung mit KI haben oder nicht. Zusammen mit den Partnern führt die FH Projekte durch, die Studierende und Forscher einbeziehen. „Wir prüfen kontinuierlich die Bedürfnisse der Firmen und passen unser Programm entsprechend an“, erklärt Tobias Stegmann, Leiter des KI-Kompetenzzentrums. Der Wissensaustausch soll nicht nur von der FH ausgehen; die Partnerunternehmen haben die Möglichkeit, ihre Best Practices einzubringen.

Erste Erfolge

Seit dem Start wurden bereits mehrere Workshops angeboten, darunter Themen wie „Marketing mit KI“ und „Personalisierte KI-Chatbots“. Aufgrund der hohen Nachfrage wird bald ein weiterer Basiskurs angeboten. Zusätzlich stehen externe Unternehmen der Region allen Kursen offen, was die Relevanz des Projekts weiter erhöht.

Auswirkungen der KI

Künstliche Intelligenz bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile, von der Automatisierung bis zur Ressourcenoptimierung. Gleichwohl hat sie auch Auswirkungen auf die Hochschule selbst. Döller merkt an, dass bei der Bewertung von Bachelor- und Masterarbeiten der Inhalt jetzt weit wichtiger ist als die Verwendung von Text, und dass die FH sich stärker auf die Überprüfung der Ergebnisse konzentrieren muss.

