Regional: „Hut und Stiel“ züchtet Pilze auf dem Bauernhof in Donaustadt

Die innovative Firma „Hut und Stiel“ züchtet frische Schwammerl direkt am Donaustädter Bauernhof – ein Projekt, das seinen Ursprung in einer Universitätsarbeit hat.

WIEN/DONAUSTADT. Nirgends sind die Pilze frischer als bei „Hut und Stiel“, wo regional, nachhaltig und gesund gezüchtet wird. Anders als viele annehmen, wachsen die Pilze nicht im Wald, sondern in speziellen Räumen auf der „Kleinen Stadt Farm“ am Naufahrtweg 14a. Umgeben von einem charmanten Farmcafé, Werkstätten und sogar einer kleinen Pferdepension, deutet nur das etwas verwitterte Logo auf einer Containerwand darauf hin, dass hier ein einzigartiges Projekt am Werk ist. Drinnen warten Regale voller aromatischer Kräuterseitlinge darauf, von den nächsten Kunden entdeckt zu werden.

Die Anfänge des Projekts liegen im Jahr 2013, als Manuel Bornbaum, der Gründer von „Hut und Stiel“, im Rahmen seiner Seminararbeit an der Universität entdeckte, dass Speisepilze nur wenig Platz benötigen, um erfolgreich zu wachsen – ein idealer Vorteil für das urbane Umfeld. Zusammen mit zwei Kommilitonen begann Bornbaum, Kaffeesatz von lokalen Cafés zu sammeln, um darauf Austernpilze zu züchten. „Die Idee war, Restaurants zu kontaktieren, die unsere Pilze kaufen, und von ihnen den Kaffeesatz abzuholen“, erklärt Bornbaum, der das Unternehmen heute gemeinsam mit Viktoria Pichler führt.

Neues Substrat



In den letzten zwei Jahren hat „Hut und Stiel“ von der Nutzung des Kaffeesatzes auf ein neues, hochwertigeres Substrat umgestellt. „Mit der steigenden Nachfrage war es für uns besser, das Substrat zukaufen zu können“, erklärt Pichler. Dieses neue Substrat eignet sich nicht nur für verschiedene Pilzarten, sondern ermöglicht auch eine bessere Kontrolle über die Hygienestandards. Aktuell werden Sorten wie Kräuterseitlinge, Austern- und Shiitake-Pilze sowie der Igelstachelbart gezüchtet – letzterer ist aufgrund von Platzmangel teilweise auch in Klosterneuburg ansässig.

Die geschmackvollen Pilze finden ihren Weg in verschiedene Geschäfte in der Region. „Die Pilze, die im Supermarkt nicht verkauft werden, holen wir zurück und bringen sie nach einer strengen Qualitätskontrolle der Weiterverarbeitung zu“, sagt Pichler. Die Produkte können in Form von Würsteln, Aufstrichen oder Pesto über den Online-Shop erworben werden, und auch komplette Sets für die eigene Pilzzucht stehen zur Verfügung.

Weitere Informationen und Bestellungen finden Sie auf der offiziellen Website unter www.hutundstiel.at.

