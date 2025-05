Registration Starts May 19: Diverse Summer Care Options for Graz Children

Im Sommer 2025 stehen für Kinder insgesamt 7.000 Betreuungsplätze aus den Angeboten der Bildungsabteilung, des Amts für Jugend und Familien sowie des Sportamts zur Verfügung. Um einen Platz zu sichern, müssen interessierte Eltern frühzeitig aktiv werden. Kurt Hohensinner (ÖVP) schlägt vor, die Sommerferien für Volksschülerinnen und Volksschüler zu verkürzen, um die Betreuungspflichten für Familien zu entlasten.

GRAZ. Während die Sommerferien für Kinder oft mit Spaß, Sonne und Freizeitaktivitäten verbunden werden, bedeutet diese Zeit für Eltern einen erheblichen organisatorischen Aufwand. Neun Wochen müssen teilweise Betreuungslösungen gefunden werden. Die Angebote des Sportamts und Jugendamts stellen eine wertvolle Unterstützung dar. Insgesamt stehen über 7.000 Plätze zur Verfügung, von denen etwa 5.000 noch gebucht werden können.

Früh aufstehen für die Anmeldung

Die Buchung der Tageskurse des Sportamts sowie des Sommerprogramms des Jugendamtes der Stadt Graz kann ab dem 19. Mai 2025 vorgenommen werden. Aufgrund der großen Nachfrage ist es ratsam, früh aufzustehen und schnell zu handeln, da die Plätze zügig vergeben sind.

Das Amt für Jugend und Familie in Graz bietet auch in diesem Jahr ein reichhaltiges Sommerprogramm an. Dieser Ferienspaß umfasst eine ganztägige Betreuung inklusive Mittagessen, jedoch ohne Übernachtung, und kann wochenweise gebucht werden. Die Kosten betragen 130 Euro pro Woche, für Inhaber einer SozialCard nur 60 Euro.

Weitere Angebote wie die „Freizeithits für Grazer Kids“ bringen zahlreiche Aktivitäten, darunter auch spezielle Highlights, meist in halb- oder ganztägiger Ausgestaltung. Der Anmeldestart für diese Programme ist ebenfalls am 19. Mai 2025 ab 5.30 Uhr über die Plattform Venuzle. Zusätzlich werden Sommercamps, Spielmobile und Parkbetreuung angeboten. Exakte Informationen sind auf diesem Link zu finden.

Ein weiteres Highlight ist das Sommersportprogramm des Sportamts, welches insgesamt 3.624 Kursplätze offeriert – einschließlich der Sportsommerwochen. Die Buchung für diese Plätze hat bereits begonnen, es sind jedoch noch Restplätze vorhanden. Für stundenweise Kurse beginnt die Anmeldung ebenfalls am 19. Mai, gestaffelt nach Kategorie ab 7.30 Uhr. Die Kosten für Wochenkurse belaufen sich auf 165 Euro; Tageskurse können für nur zehn Euro pro Tag gebucht werden, auch hier erfolgt die Buchung über Venuzle.

Für Schülerinnen und Schüler, die während des Schuljahres die Nachmittagsbetreuung nutzen, besteht auch in den Ferien die Möglichkeit zur Betreuung an Schulen. Auch wenn die Anmeldungen dafür bereits abgeschlossen sind, empfiehlt es sich, Kontakt aufzunehmen, so Karin Wildling von der Städtischen Tagesbetreuung. Offene Standorte sind die VS Neuhart, VS Neufeld, VS Algersdorf, VS Triester und die VS Viktor.

Politische Debatte über Ferienzeit

Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) nutzte die Gelegenheit einer Pressekonferenz, um die Frage aufzuwerfen: „Braucht es neun Wochen Sommerferien?“ Kürzere Ferien könnten den Lernverlust verringern und das kontinuierliche Lernen fördern, argumentiert Hohensinner. Dies könnte auch Eltern bei der Betreuung entlasten. Während es sich hierbei um eine Bundesangelegenheit handelt, sieht Hohensinner die Notwendigkeit für eine Diskussion zu diesem Thema.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Betreuungsprogramme während der Sommerferien, die sicherstellen sollen, dass Kinder gut betreut sind.

