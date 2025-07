Reiseziel Wien: Mann verletzt Passagiere mit Waffe in deutschem ICE

Am Donnerstagnachmittag kam es in Deutschland auf einer Zugstrecke zu einem schwerwiegenden Vorfall. Ein ICE mit dem Ziel Wien stoppte unerwartet, als ein Mann Passagiere mit verschiedenen Waffen angriff. Die bayrische Polizei hat inzwischen bestätigt, dass unter den Waffen eine Axt und ein Hammer waren. Vier Passagiere erlitten Verletzungen, und auch der mutmaßliche Täter wurde schwer verletzt und festgenommen.



Aktualisiert am 3. Juli, 20 Uhr

NIEDERBAYERN/WIEN. Der Vorfall ereignete sich gegen 13:55 Uhr in einem Intercity-Express, der auf dem Weg zum Wiener Hauptbahnhof war. Laut ersten Berichten hat ein Mann mehrere Fahrgäste mit gefährlichen Gegenständen verletzt. Die Polizei stellte schnell fest, dass der ICE mit 430 Passagieren besetzt war.

Der betroffene ICE 91 war um 7:45 Uhr von Hamburg-Altona abgefahren und hatte Stops in Städten wie Hannover, Kassel, Würzburg und Regensburg gemacht. Der Zug hätte ursprünglich auch Passau ansteuern sollen, bevor er seine Fahrt nach Österreich fortsetzte, einschließlich Linz, St. Pölten und dem Wiener Hauptbahnhof. Aufgrund des Vorfalls wurde der Zug jedoch in der Nähe von Straßkirchen zum Stillstand gebracht.

Waffe und Angriff

Anfänglich lehnte die bayrische Polizei Berichte über den Einsatz einer Axt ab, erklärte jedoch später in einer Mitteilung, dass der 20-jährige Verdächtige, ein Syrer, mutmaßlich sowohl mit einer Axt als auch mit einem Hammer auf Passagiere losging.

Die Angriffe richteten sich gegen vier Personen im Alter von 15, 24, 38 und 51 Jahren, die alle verletzt wurden. Laut Polizei sind drei der Verletzten in ärztlicher Behandlung, ihre genauen Verletzungen sind jedoch momentan nicht bekannt. Es gibt keine Meldungen über lebensbedrohliche Verletzungen, und der Verdächtige selbst wird ebenfalls behandelt.

Zeugen berichteten, dass Mitreisende den Verdächtigen überwältigen konnten, bevor Polizei und Rettungskräfte eintrafen. Es wurde bestätigt, dass unter den Verletzten keine österreichischen Staatsbürger sind. Die bundesweiten Sicherheitsbehörden haben die Ermittlungen aufgenommen, um das Motiv für den Angriff zu klären.

