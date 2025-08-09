Rekordbesuche im Juli: Zuwachs in Wiener Museen nicht nur wetterbedingt

Die Ferienzeit im Juli ist zwar von durchgehend verregneten und kühlen Tagen geprägt gewesen, dennoch haben viele Wiener Museen und Kunsteinrichtungen möglicherweise von diesem Wetter profitiert. Dies zeigt ein Rundruf bei verschiedenen Einrichtungen, der aufzeigt, dass es nicht nur das Wetter war, das zu den teils spürbar gestiegenen Besucherzahlen geführt hat.

WIEN. Nun hat der Sommer endlich mit strahlendem Sonnenschein und idealen Badetemperaturen Einzug gehalten, was für die Ferienzeit typisch ist. Wenn man jedoch zurückblickt, denkt man an einen Juli, der von Regen und kühlen Temperaturen geprägt war. Diese Witterungsbedingungen stellten eine Herausforderung für die Gastronomie dar, insbesondere für Outdoor-Betriebe. So berichtete die „Strandbar Hermann“ von ihrem „schlechtesten Juli seit dem 20-jährigen Bestehen“. Mehr dazu:

Wiens Open-Air-Gastronomie leidet unter dem verregneten Juli. Im Gegensatz dazu zeigt sich, dass Indoor-Aktivitäten, wie etwa Museumsbesuche, offenbar eine positive Bilanz aufweisen konnten. Viele kulturelle Einrichtungen verzeichneten teils Rekordbesuche im Juli.

Rekord im Naturhistorischen Museum

Das Naturhistorische Museum (NHM) verzeichnete einen außergewöhnlichen Besucherrekord für den Monat: „Im Juli 2025 wurden 76.000 Besucher am Standort Maria-Theresien-Platz und zusätzlich 4.000 am Narrenturm gezählt, insgesamt also über 80.000.“ Zum Vergleich: Im Vorjahres-Juli lag die Besucherzahl bei 74.000. Die gesteigerte Besucherzahl wird jedoch nicht ausschließlich dem Wetter zugeschrieben. Die aktuelle Ausstellung „Safe Sex“ im Narrenturm sowie neue Ausstellungen am Maria-Theresien-Platz, wie der neu eröffnete Kindereiszeitsaal, trugen ebenfalls zur hohen Besucherzahl bei.

Gleich gegenüber am Maria-Theresien-Platz befindet sich das Kunsthistorische Museum (KHM). Die Verantwortlichen dort halten sich jedoch mit Veröffentlichungen zu Besucherzahlen zurück. Es wurde lediglich bestätigt, dass die Standorte des KHM-Museumsverbandes im Juli gut besucht waren und im Vergleich zum Vorjahr mehr Besucher verzeichneten. Eine Einschätzung zur Auswirkung des Wetters wurde nicht abgegeben.

493.000 Besucher im Schloss Schönbrunn

Die Albertina gibt ebenfalls keine genauen Zahlen bekannt, weist jedoch darauf hin, dass es zwischen den Besuchen im Juli 2025 und 2024 keine signifikanten Schwankungen gibt, was darauf hindeutet, dass das schlechte Wetter keinen direkten Einfluss auf die Besucherzahlen hatte. Interessanterweise blieben die Touristen auch bei ungünstigem Wetter eine constante Besuchergruppe.

Das Schloss Schönbrunn, als einer der Haupttouristenmagnete, verzeichnete ebenfalls einen Anstieg der Besucherzahlen, den man weniger auf das Wetter zurückführt, sondern eher auf die Reize und vielfältigen Attraktionen des Areals. Hier wurde eine leichte Steigerung von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr festgestellt, was beinahe 493.000 Besuche ausmachte.

