Rekordhoch: Wie der Goldpreis das Kaufverhalten der Wiener beeinflusst

Gold bleibt ein zeitloses Investment. In unruhigen Zeiten sehen viele Anleger im Edelmetall einen sicheren Hafen, und jüngst hat der Preis historische Rekorde erreicht. Dieser Aufwärtstrend hat deutlich Einfluss auf das Kaufverhalten der Konsumenten im Wiener Schmuck- und Uhrenhandel.



WIEN. Der Preis für Gold hat laut der Wirtschaftskammer Wien (WKW) mit über 95.000 Euro pro Kilogramm ein historisches Hoch erreicht. Dies wirkt sich nicht nur auf die Preisgestaltung aus, sondern beeinflusst auch die Produktauswahl und das Einkaufsverhalten der Kundinnen und Kunden.

„Goldschmuck und -uhren sind trotz der Rekordpreise weiterhin gefragt. Der emotionale Wert überwiegt bei den meisten Kunden den Preis“, erklärt Hagop Asvazadurian, Obmann des Juwelen- und Uhrenhandels bei der WKW. Es ist jedoch ein spürbarer Wandel zu beobachten: „Anstatt gänzlich auf Gold zu verzichten, treffen Käufer nun bewusste Entscheidungen, mit klaren Vorstellungen zu Preis, Material und Design.“

Stabile Nachfrage, neue Trends



Die Nachfrage nach Gold bleibt insgesamt stabil, aber es gibt einen klaren Trend hin zu leichteren und schlichteren Schmuckstücken. Insbesondere 14-Karat-Schmuck sowie 9- und 8-Karat-Legierungen sind international zunehmend gefragt. Auch Platin bringt eine interessante Alternative zum klassischen Gold mit sich. „Statt opulenter Designs stehen filigrane Stücke im Vordergrund“, so Asvazadurian. Dieser Wandel wird durch die gesellschaftliche Stimmung und das Interesse an nachhaltigen und minimalistischen Designs unterstützt, das in den letzten Jahren zugenommen hat.

Im gehobenen Preissegment zeigen sich Käuferinnen und Käufer weitgehend unbeeindruckt von den Rekordpreisen. Zwar steigen die Umsätze im Handel, jedoch bleibt die Gewinnspanne stabil, erläutert Asvazadurian. Entscheidend ist häufig nicht die gesamtwirtschaftliche Lage, sondern das Konsumverhalten der Verbraucher: „Einige verschieben ihre Käufe in der Hoffnung auf sinkende Preise, aber insgesamt bleibt die Nachfrage stabil.“

Altgold im Aufwind

Ein interessanter Trend zeigt sich im Umgang mit Altgold: Immer mehr Wiener nutzen die aktuellen Preissteigerungen, um ungenutzten Schmuck, Münzen oder Erbstücke zu Geld zu machen. „Die Leute überprüfen ihren Schmuckbestand und kommen zunehmend zu Fachbetrieben, um eine Schätzung ihrer Goldwerte vorzunehmen“, berichtet Asvazadurian.

Die Nachfrage nach Reparaturen und Umarbeitungen steigt ebenfalls: Alte Familienstücke oder beschädigte Schmuckteile werden häufiger zum Juwelier gebracht, um sie aufzubereiten oder zu modernisieren. Der Verkauf von Altgold sollte jedoch gut überlegt sein, so Asvazadurian. „Aktuell kann man Gewinne realisieren, aber der Verkauf sollte sorgfältig abgewogen werden.“ Goldbarren und -münzen sind, wegen ihrer Mehrwertsteuerbefreiung, bei Anlegern sehr beliebt, während der klassische Schmuckkauf oft emotional motiviert ist.

„Kunden, die Schmuck kaufen, unterscheiden sich deutlich von denen, die in Gold investieren. Der klassische Schmuckkäufer sucht vor allem Emotionen und persönliche Bedeutung, etwa bei Verlobungsringen oder besonderen Geschenken“, erläutert Asvazadurian. In Wien sind derzeit 421 Einzelhändler für Edelmetallwaren sowie 127 spezialisierte Uhrenhändler aktiv, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

