Rekordverdächtige Zahlen: Wiener Kongresstourismus erlebt goldenes Zeitalter

Kongresstourismus in Wien verzeichnet Rekorde

In Wien wurden im vergangenen Kongressjahr 7.196 Veranstaltungen mit insgesamt 794.812 Teilnehmenden gezählt. Erstmals wurden dabei mehr als zwei Millionen Nächtigungen von Kongressgästen gebucht.

Die Zahl der Veranstaltungen stieg damit um neun Prozent, die Zahl der Teilnehmenden um 19 Prozent gegenüber einem nicht näher bezeichneten Vergleichswert. Insgesamt fanden im Vorjahr in Wien rund 7.200 Tagungen statt.

Der Kongresstourismus wird als boomend beschrieben, die Buchungslage gilt auch für das Jahr 2026 als gut. Für das laufende Jahr sind bereits 60 Kongresse mit mehr als 1.000 Teilnehmenden fixiert.

Norbert Kettner, Geschäftsführer des WienTourismus, betonte die Bedeutung von Kongressen als wesentlichen Wirtschaftsfaktor für die Stadt. Trotz aktueller Krisen und Problemen im internationalen Luftverkehr im Zusammenhang mit einem Irankrieg habe es seinen Angaben zufolge bisher keine Absagen von Kongressen in Wien gegeben. Auch Rückgänge bei den Buchungen seien nicht zu verzeichnen. Es liegen zudem Anfragen von Veranstaltungen vor, die ursprünglich im Nahen Osten hätten stattfinden sollen.

Laut den wiedergegebenen Einschätzungen ist Wien bei medizinischen Kongressen weltweit führend. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) führt aus, dass durch den Kongresstourismus in Wien eine Wertschöpfung von 1,7 Milliarden Euro generiert und 19.300 Arbeitsplätze gesichert werden. Vom Kongressgeschäft profitierten neben Wien auch Bund, Länder und Gemeinden.

Ludwig nennt für das Jahr 2025 Steuererträge in Höhe von 348 Millionen Euro, die mit dem Kongressgeschäft in Verbindung gebracht werden. Davon entfielen den Angaben zufolge 223 Millionen Euro auf den Staat, 125 Millionen Euro auf Länder und Gemeinden sowie 39 Millionen Euro auf Wien.

Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, sieht trotz der erreichten Rekorde weiteres Potenzial im Kongresstourismus. Er verweist auf eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 4,5 Tagen bei Kongressteilnehmenden.

Hervorgehoben wird die Hochwertigkeit der Ausgaben von Kongressgästen: Laut den vorliegenden Angaben geben Kongresstouristen in Wien etwa 560 Euro pro Tag aus. Zum Vergleich: Touristen in Wien liegen demnach im Schnitt bei rund 380 Euro pro Tag, Touristinnen und Touristen in Österreich insgesamt bei rund 260 Euro.