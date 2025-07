Remembering Elvis Presley: Landstraße Revisited

Am 16. August 2023 jährt sich der Todestag von Elvis Presley, dem „King of Rock ’n’ Roll“, bereits zum 48. Mal. Dieser ikonische Musiker, der 1977 verstorben ist, hat nicht nur die Musiklandschaft revolutioniert, sondern auch Kulturen rund um den Globus beeinflusst. Seine Hits wie „Hound Dog“, „Love Me Tender“ und „Jailhouse Rock“ sind zeitlos und werden bis heute von Generationen geschätzt. Zu Ehren von Elvis Presley veranstaltet der talentierte Entertainer „Roland the Voice“ ein Konzert unter dem Motto „I Remember Elvis Presley“. Bei diesen Live-Shows wird Roland die bekanntesten Hits des Kings performen, um die unvergängliche Musikkultur, die Elvis geschaffen hat, zu würdigen. Die Konzerte finden am 8. August beim „Oberlaaer Dorfwirt“ und am 9. August im „Schutzhaus Lilli“ statt. Beide Veranstaltungen versprechen ein unvergessliches Erlebnis für alle Elvis-Fans und Musikliebhaber. Siehe auch Glenn Miller Orchestra Conducted by Uli Plettendoff: Timeless Swing Tickets für diese einmaligen Abende können über den folgenden Link erworben werden: https://events.eventjet.at/events/?fwp_event_search=rtv. Alternativ können Tickets auch telefonisch unter der Nummer 0681 81624602 bestellt werden.





