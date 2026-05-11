Renommiertes Sternerestaurant Obauer in Werfen kündigt Schließung und Ruhestand der Köche an

Sternerestaurant Obauer in Werfen schließt Ende Oktober

Die Sterneköche Karl und Rudi Obauer schließen Ende Oktober ihr bekanntestes Restaurant in Werfen im Pongau und verabschieden sich in den Ruhestand. Das Restaurant-Hotel Obauer beendet seinen Betrieb am Abend des österreichischen Nationalfeiertages am 26. Oktober.

Karl Obauer ist 73 Jahre alt, sein Bruder Rudi 65 Jahre. Gemeinsam gaben sie an, ihre Tätigkeit als Köche, Gastronomen, Hoteliers und Gastgeber im kommenden Oktober zu beenden.

Mitteilung über soziale Medien

Über die geplante Schließung und ihren Ruhestand informierten Karl Obauer, Rudi Obauer und Angelika Obauer am Sonntagabend in den sozialen Medien. In ihrer Mitteilung sprachen Karl und Rudi Obauer von einem über 47 Jahre reichenden Kapitel ihres Berufslebens.

Im Juni 1979 eröffneten die Brüder ihr gemeinsames Restaurant in Werfen. Seither etablierten sie die Marke „Obauer“ als gastronomische Marke, deren Betrieb über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt ist.

Auszeichnungen und Rollenverteilung

Das Restaurant der Brüder Obauer erreichte im Laufe der Jahre fünf Hauben sowie zwei Sterne. Karl Obauer wurde dabei als Geschäftsmann beschrieben, sein Bruder Rudi als kreativer Geist. Die Brüder führen den guten Verlauf ihrer beruflichen Zusammenarbeit auch auf ihren Altersunterschied von siebeneinhalb Jahren zurück.

Beruflicher Werdegang

Der Vater der Brüder war Metzger, die Großeltern waren Gast- und Landwirte. Karl und Rudi Obauer waren zu Beginn nicht begeistert davon, Koch zu werden. Karl wurde von seinem Vater angeregt, diesen Beruf zu ergreifen; später überredete der Vater auch Rudi dazu, eine Kochlehre zu beginnen. Rudi Obauer begann seine Lehre im „Goldenen Hirschen“ in Salzburg.

In ihren Anfangsjahren arbeiteten Karl und Rudi Obauer im Winter als Saisonniers im Zürserhof am Arlberg und kochten dort für eine High Society. Zahlreiche Gäste aus dem Zürserhof folgten den Brüdern in den Sommermonaten in ihr Restaurant nach Werfen. Die fünf Winter am Arlberg beschrieben die Obauers im Nachhinein als wichtigen Karriereschritt.

Verständnis von Gastronomie

Karl und Rudi Obauer erklärten, sie hätten Gastronomie stets wie eine Disziplin des Leistungssports verstanden. Als Anforderungen dieses Leistungssports nannten sie Leidenschaft, vollen Einsatz und einen hohen Anspruch an sich selbst.