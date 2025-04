Repair Café Graz: Reviving, Restoring, and Sustainable Solutions – REPAIR CAFE GRAZ

REPAIR CAFE GRAZ

(Mit Genehmigung von Repair Café Graz darf ich die vergangene Zusendung der E-Mail

Zusammenfassung hier Veröffentlichen)

Nächste Termine auf: https://www.repaircafe-graz.at/veranstaltungen/

Repair Café Graz im Center West – 29.03.2025

Am vergangenen Samstag war unser Team wieder im Center West aktiv. In einer für uns bereits gewohnten Atmosphäre haben wir mit den Besucher:innen an den eingereichten Reparaturen gearbeitet. Das Repair Café verfol das Ziel, defekte Gegenstände zu reparieren und damit nicht nur die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, sondern auch das Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu fördern.

Wir danken dem Center West für die Unterstützung und die Möglichkeit, unsere Angebote im Rahmen ihrer Einrichtung durchzuführen! Trotz eines Anstiegs von Gästen zur Mittagszeit, der zu kurzen Wartezeiten führte, wurde die Veranstaltung insgesamt ruhig und produktiv gestaltet. An diesem Tag unternahmen wir 121 Reparaturversuche, von denen 85 abgeschlossen werden konnten, was eine Erfolgquote von rund 70% darstellt.

Hier ein Überblick über einige der Reparaturversuche, die wir am 29. März 2025 um 9 Uhr bis ca. 17:00 durchgeführt haben:

Kaffeemaschine , kein Erfolg – Rinnendes Wasser, nicht zerlegbar

, kein Erfolg – Rinnendes Wasser, nicht zerlegbar Induktionsplatte , repariert – Funktion nach Reinigung und Neuanschluss aller Teile wiederhergestellt

, repariert – Funktion nach Reinigung und Neuanschluss aller Teile wiederhergestellt Kassettenradio , kein Erfolg – kein Fehler gefunden

, kein Erfolg – kein Fehler gefunden Wasserkocher , kein Erfolg – manueller Ausschaltmechanismus, kein Fehler festgestellt

, kein Erfolg – manueller Ausschaltmechanismus, kein Fehler festgestellt Staubsaugerroboter , repariert – Motorprobleme behoben

, repariert – Motorprobleme behoben Tischkreissäge , repariert – Anlaufkondensator getauscht, nun funktionsfähig

, repariert – Anlaufkondensator getauscht, nun funktionsfähig Nähmaschine , repariert – Unterfadengreifer fixiert und gereinigt

, repariert – Unterfadengreifer fixiert und gereinigt Bluetooth Lautsprecher , repariert – Stecker erneut angelötet und funktionsfähig gemacht

, repariert – Stecker erneut angelötet und funktionsfähig gemacht Video-Rekorder , verbessert – Wackelkontakt gefunden und behoben

, verbessert – Wackelkontakt gefunden und behoben Laptop, repariert – Hardwareprobleme behoben, Neuinstallation von Treibern erforderlich

Wir freuen uns über die anhaltenden Spenden, die uns insgesamt 778 Euro eingebracht haben. Diese Gelder fließen direkt in die Aufgaben der Reparatur-Initiativen, um die Infrastruktur und die Veranstaltungen zu verbessern.

In Kürze planen wir die nächsten Schritte, einschließlich einer Nachbesprechung für unsere Helfer:innen, die Organisation der nächsten Veranstaltung im Juni 2025 sowie den Besuch von Vernetzungstreffen mit anderen Reparaturinitiativen in Österreich. Wir sind stets bestrebt, unser Netzwerk zu erweitern und neue Unterstützer zu gewinnen.

Vielen Dank an alle Helfer:innen, ohne deren Unterstützung diese Veranstaltungen nicht möglich wären! Erlebnisberichte und Fotos vom Samstag sind hier zu finden: Flickr Album

Liebe Grüße,

Das Repair Café Graz Team