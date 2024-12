Restaurantbesuch: Festliches Essen zu Weihnachten in der Donaustadt

Nicht jeder möchte sich an Heiligabend in die Küche stellen. Für all jene, die sich lieber bekochen lassen, hat MeinBezirk Restaurants ausgesucht, die auch an Weihnachten geöffnet sind.

WIEN/DONAUSTADT. Für viele bedeutet das Weihnachtsessen anstelle eines geselligen Beisammenseins vor allem Stress. Um dem entgegenzuwirken, ist es eine gute Idee, gemütlich essen zu gehen.

MeinBezirk hat einige Vorschläge zusammengestellt, wo du am Heiligen Abend und an den Feiertagen in der Donaustadt erstklassig dinieren kannst.

„Jussi“

Im „Jussi“ in der Langobardenstraße 121 können die Gäste bis zum 31. Dezember täglich ein Winter Wonderland genießen. An den Feiertagen wird außer am 24. Dezember im Glas-Chalet heißer Punsch serviert. Besonders hervorzuheben sind die angebotenen Austern. Geöffnet ist von 17 bis 22 Uhr. Kontakt: 01/280 11 81.



„Napoleon“



Das „Napoleon“ am Kagraner Platz 33 bietet ein spezielles Weihnachtsmenü. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Festtagsbraten und Lachsforellenfilet. Auch vegetarische Mini-Gnocchi sind erhältlich. Geöffnet ist am 24. Dezember von 11.30 bis 16 Uhr und am 25. sowie 26. Dezember von 11.30 bis 22 Uhr. Reservierungen sind unter www.napoleon.wien möglich.

„Bootshaus“



Die Glashäuser am Steg des „Bootshauses“, An der unteren Alten Donau 61, bieten in den Wintermonaten eine ganz eigene Atmosphäre. Ein Glashaus bietet Platz für vier bis sechs Personen. Wer mit einer größeren Gruppe kommt, kann im Lokal selbst speisen.

Zur Auswahl stehen Hirschragout und Roasted Cauliflower (Karfiol). Geöffnet ist am 24. Dezember von 11.30 bis 16 Uhr sowie am 25. und 26. Dezember von 9 bis 23 Uhr. Reservierungen können online unter www.dasbootshaus.at vorgenommen werden.

„Wokhouse“



Das „Wokhouse“ in der Erzherzog-Karl-Straße 169 hat am 24. Dezember geschlossen, öffnet aber am 25. und 26. Dezember für Gäste. Angeboten werden diverse asiatische Köstlichkeiten – von Wok und Teppanyaki bis hin zu Sushi. Die Öffnungszeiten sind von 11.30 bis 22.30 Uhr. Kontakt: 01/285 73 11.

Das könnte dich auch interessieren:

Bohrung für erste Tiefengeothermie-Anlage Österreichs startet

Das hat die Donaustadt im Jahr 2024 bewegt