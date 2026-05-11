Revitalisierung vergessener Industrieorte: Niederösterreichs Wandel in eine nachhaltige Zukunft

Nachnutzung brachliegender Industrieanlagen in Niederösterreich

In Niederösterreich stehen zahlreiche ältere Industrieanlagen leer, verfallen und werden als „Lost places“ bezeichnet. Unterschiedliche Initiativen und Projekte widmen sich der Nachnutzung dieser Standorte.

Das Architekturnetzwerk ORTE setzt sich seit Langem für die Wiederbelebung alter Industriegebäude ein und zeigt in einer Exkursionsreihe Beispiele gelungener Umnutzungen.

ORTE-Exkursionen zu neuen Nutzungen

ORTE organisiert Exkursionen unter dem Titel „(G)runderneuert“, um positive Beispiele der Nachnutzung vorzustellen. Nach Angaben von ORTE-Geschäftsführerin Heidrun Schlögl nehmen daran unter anderem Planer, Experten von Universitäten, Mitglieder von Institutionen wie dem Umweltbundesamt sowie interessierte Personen wie Ärztinnen und Lehrerinnen teil.

ORTE weist darauf hin, dass bei vielen als „Lost places“ geltenden Objekten bereits Boden verbraucht und graue Energie in Form von Mauerwerk eingesetzt wurde. Schlögl spricht sich für eine „Reparaturhaltung“ aus, bei der bestehende Bausubstanz instand gesetzt und mit neuen, auch temporären Nutzungen gefüllt wird.

Im Rahmen der Exkursionen wurden vier Beispiele besucht: das Glanzstoff-Areal im Norden von St. Pölten, die Firma Voith im Süden von St. Pölten, die „Tischlerei Melk“ sowie die ehemalige Molkerei in Mank.

Glanzstoff-Areal wird zum neuen Stadtviertel

Die traditionsreiche Glanzstoff-Fabrik in St. Pölten brannte im Jänner 2008, im Jahr 2010 wurden Teile der Bauten abgerissen. Am Areal wurde historische Bausubstanz, insbesondere das Hauptbüro und die Nebenhallen, erhalten.

Diese Gebäude werden heute unter dem Namen „Konerei“ als Veranstaltungsort genutzt. Dort steht eine Fläche von rund 2.500 Quadratmetern zur Verfügung, auf der Märkte, Hochzeiten, Firmenfeiern, Geburtstagsfeiern, Weihnachtsfeiern und Ausstellungen stattfinden. Im Inneren des Glanzstoff-Areals befindet sich zudem unter anderem eine Kletterhalle, während Teile des Geländes noch nicht renoviert sind.

Das restliche Glanzstoff-Areal mit rund 21 Hektar Fläche wird langfristig als neues Stadtviertel unter dem Namen „Glanzstadt“ entwickelt.

Voith-Areal vor Revitalisierung durch Neunutzung

Die Voith Group ist seit über einem Jahrhundert mit St. Pölten verbunden, 1904 nahm dort die erste Auslandsniederlassung des Unternehmens den Betrieb auf. Das Areal umfasst mehr als 150.000 Quadratmeter und beherbergt frühe Bauten wie eine weitgespannte Maschinenbauhalle und eine große Gießerei mit markanten Stahlkonstruktionen.

Zum Höchststand waren bei Voith in St. Pölten 2.500 Beschäftigte tätig, aktuell arbeiten dort 360 Mitarbeiter. Das Gelände gilt für einen einzelnen Betrieb als zu groß. Der Vorarlberger Beschlägehersteller Blum siedelt sich auf dem Gelände an, wodurch das Areal eine Revitalisierung erfährt.

Voith und Blum verzichten dabei laut Bericht auf neue Flächenversiegelung und nutzen bereits bebaute Flächen. Nach Angaben von ORTE legt Voith besonderen Wert auf die Sanierung bestehender Gebäude und deren Weiterverwendung mit modernen bautechnischen Möglichkeiten. ORTE bezeichnet das Beispiel als Transformation klassischer Industriearchitektur in eine nachhaltige Wirtschaftslandschaft.

Neues Quartier auf Gelände der früheren Tischlerei Fürst

In Melk liegt zwischen Stift und Stadt die ehemalige Tischlerei Fürst, die über Jahrzehnte Wohn- und Produktionsräume, Schauräume und Gärten umfasste. Der Tischlereibetrieb wurde in eine ehemalige Garnspinnerei in Golling an der Erlauf im Bezirk Melk umgesiedelt.

Seit der Umsiedlung entsteht am Standort in Melk ein vielfältiges Quartier. In den alten Hallen gibt es heute Co-Working-Spaces, eine Kleinkunstbühne mit 250 Sitzplätzen sowie Räume für Familien- und Kulturangebote. Auf dem Gelände befinden sich außerdem ein Hostel und ein Makerspace für Handwerk-Workshops für Kinder und Jugendliche.

Das Areal wird im Rahmen des New European Bauhaus-Programms weiterentwickelt und soll zu einem europäischen Vorzeige-Stadtquartier zur Belebung des ländlichen Raums werden. Beim Ausbau soll laut Bericht nur in die Höhe gebaut werden, um den Flächenverbrauch gering zu halten.

Firmeninhaber und Projektentwickler Lukas Fürst erklärte, dass Gastronomie in das Haus geholt werden soll. Im besten Fall sollen in dem Quartier 150 neue Arbeitsplätze entstehen, außerdem sollen 50 Menschen dort wohnen können. Das Projekt soll sich nach seinen Angaben als kultureller Versorger der Region stärken.

Planungen für neues Stadtquartier in Mank

Die ehemalige Molkerei in Mank im Bezirk Melk prägte mit massiven Backsteinbauten, klaren Linien und funktionalen Hallen über Jahrzehnte das Ortsbild. In dem Betrieb wurde früher die Manker Butter hergestellt.

Heute ist das Areal leer und devastiert. 2017 übernahm die Stadt das Gelände und entfernte anschließend die alte Biogasanlage. Derzeit wird eine Vision für ein kompaktes Stadtquartier mit Wohnen, Handel und Grünflächen entwickelt.

Für das Jahr 2026 ist geplant, dass die Gebäude der Molkerei 180 neuen Wohneinheiten und einer Quartiersentwicklung weichen.

Erhebung leerstehender Objekte und bundesweiter Dialog

Die Wirtschaftsagentur ecoplus hat in Niederösterreich in einer Gemeinde-Umfrage 121 leere Industrie-Objekte mit einer Fläche von insgesamt 112 Hektar erhoben. Auf Bundesebene läuft mit dem „Brachflächen-Dialog“ des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft ein mehrjähriger Prozess, dessen Ziel es ist, leerstehende und untergenutzte Standorte wieder in Nutzung zu bringen.