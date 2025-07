Revolution in der Bildung: Nationalrat Führt Neue Orientierungsklassen Ein!

Während des Besuchs der Orientierungsklassen, die eine Dauer von maximal sechs Monaten haben, sollen die Kinder intensiv auf den Unterricht im österreichischen Schulsystem vorbereitet werden. Dies erfolgt durch die Vermittlung erster Deutschkenntnisse und grundlegenden Fähigkeiten, die für einen erfolgreichen Schulbesuch notwendig sind. Die Gestaltung dieser Orientierungsklassen ist flexibel und ermöglicht die Bildung von spezifischen Gruppen, die klassen-, schulstufen-, schulstandort- und schulartübergreifend organisiert werden können.

Ein wichtiger Aspekt dieser Initiative ist der Übertritt in die Deutschförderklassen, der ebenfalls flexibel gestaltet werden soll. Vergleichbare Modelle sind bereits in Wien und Vorarlberg erfolgreich implementiert worden. Die bundesweite Einführung der Orientierungsklassen wird mit der Änderung des Schulunterrichtsgesetzes ab dem 1. September realisiert.

Stimmen zur Maßnahme

Die Freiheitlichen, unter der Führung von Abgeordnetem Hermann Brückl, stellen die Orientierungsklassen als reine „Placebo-Maßnahme“ dar, die lediglich zur Symptombekämpfung dient. Brückl argumentiert, dass es nicht der Aufgabe der Schulen und Lehrer sei, solche Integrationsmaßnahmen durchzuführen. Ihrer Meinung nach sollten engagierte Vereine diese Verantwortung übernehmen, um die Belastung der Lehrkräfte zu reduzieren. Unterstützung durch Regierungsparteien: Die Vertreter der Regierungsparteien entgegnen, dass die Maßnahme tatsächlich eine Entlastung für die Lehrerinnen und Lehrer darstellt. „Bevor die Kinder ins Regelschulwesen integriert werden können, müssen sie fit sein“, so ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti. Heinrich Himmer, Bildungssprecher der SPÖ, betont, dass Erfahrungen aus Wien und Vorarlberg zeigen, dass die Orientierungsklassen erfolgreich funktionieren und den Schulbetrieb entlasten.

Änderungen im Hochschulbereich

Parallel zur Diskussion um die Orientierungsklassen wurde die Einführung digitaler Studierendenausweise an Pädagogischen Hochschulen durch eine Änderung des Hochschulgesetzes beschlossen. Darüber hinaus wurden neue Ausbildungsangebote für Elementarpädagoginnen und -pädagogen ins Leben gerufen. Bildungsminister Wiederkehr bezeichnete dies als einen „Paradigmenwechsel“ in der Elementarpädagogik, da Fachhochschulen und Universitäten jetzt in der Lage sind, eigene Studiengänge anzubieten.

Die Grünen kritisierten jedoch, dass diese Änderungen nicht ausreichend seien. Sie forderten eine tertiäre Ausbildung für Elementarpädagoginnen und -pädagogen, um mit anderen europäischen Ländern gleichzuziehen und die Qualität in der frühkindlichen Bildung weiter zu verbessern.

Zusammenfassung

Insgesamt zeigt die Diskussion um die Orientierungsklassen und die Änderungen im Hochschulbereich, dass Österreich bestrebt ist, eine integrative Bildungsstrategie zu verfolgen, die sowohl Lehrer als auch Schüler unterstützt. Während die Maßnahmen in der Gesellschaft unterschiedlich bewertet werden, bleibt das Ziel, die Bildung aller Kinder zu fördern und für eine erfolgreiche Integration zu sorgen.

Das Engagement für hochwertige Bildungsangebote wird somit als Schlüssel zur zukünftigen Entwicklung des österreichischen Schulsystems betrachtet.