Revolution in Linz: E-Autos Dominieren Neuzulassungen – So Hoch Ist Der Anteil!

Elektroautos auf dem Vormarsch in Wien

Im ersten Halbjahr 2023 haben die Neuzulassungen von Elektroautos in den Wiener Bezirken Rudolfsheim-Fünfhaus und Mariahilf bemerkenswerte 58 Prozent bzw. 56 Prozent erreicht. Dies bedeutet einen bedeutenden Fortschritt im Vergleich zu den vergangenen Jahren. „Was Dänemark bereits landesweit erreicht hat, verwirklichen in Österreich nun erstmals zwei Bezirke: Mehr als die Hälfte der neuzugelassenen Pkw fahren zu 100 Prozent mit Strom,“ merkt die VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky an.

Vergleich der E-Pkw-Anteile in verschiedenen Bezirken

Außerhalb Wiens zeichnen sich einige Bezirke durch hohe Anteile von Elektro-Pkw-Neuanmeldungen aus:

Rohrbach (Mühlviertel): fast 35 Prozent

fast 35 Prozent Kirchdorf: 31 Prozent

31 Prozent Graz-Umgebung: 30 Prozent

Im nationalen Vergleich gibt es nur noch zwei Bezirke in Österreich, die weniger als 10 Prozent an E-Pkw-Neuanmeldungen aufweisen:

Liezen (Steiermark): rund 4 Prozent

rund 4 Prozent Reutte (Tirol): rund 6 Prozent

Die Landeshauptstädte im Überblick

Im Wettbewerb der Landeshauptstädte zeigt Linz die höchste Quote an E-Pkw-Neuzulassungen mit 29 Prozent. Die Rangfolge sieht wie folgt aus:

Linz: 29 Prozent Salzburg: > 20 Prozent Eisenstadt: > 20 Prozent St. Pölten: < 20 Prozent

Alle Landeshauptstädte liegen dabei über einem Anteil von einem Fünftel. Dies ist ein positiver Indikator für die zunehmende Akzeptanz von Elektrofahrzeugen in städtischen Gebieten.

Zusammenfassung

Die steigenden Zahlen der Neuwagenanmeldungen für Elektroautos in Wien und anderen Bezirken zeigen einen klaren Trend hin zu nachhaltiger Mobilität. Dies könnte langfristig auch positive Auswirkungen auf die Luftqualität und das Klima haben, was die Bedeutung der Elektromobilität unterstreicht. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklungen in den kommenden Jahren weiter entfalten werden.