Revolutionäre Video-Überwachung: Warum Sie jetzt aufmerksam sein sollten!

Aktuell sind die Möglichkeiten zur Videoüberwachung in Österreich noch begrenzt. Wie es derzeit geregelt ist, darf Videoüberwachung nur an öffentlichen Orten eingesetzt werden, an denen bereits gefährliche Angriffe stattgefunden haben. Der neue Erlass jedoch erweitert diese Möglichkeiten weitreichend auf Orte, wo „auf Grund der sicherheitspolizeilichen Lageeinschätzung und einer Gefährdungsprognose Anhaltspunkte für zukünftige gefährliche Angriffe oder erkennbare kriminelle Strukturen gegeben sind“.

Diese Ausweitung der Überwachungsmöglichkeiten ist ein direktes Ergebnis der Nachfrage aus den Städten und Gemeinden. Innenminister Gerhard Karner betont, dass die Exekutive in engem Austausch mit diesen Regionen arbeiten wird, um zu bestimmen, wo weitere Überwachungsmaßnahmen sinnvoll sind. Aktuell gibt es in sieben Bundesländern Videoüberwachung, mit Ausnahme von Vorarlberg und Burgenland.

Die Aufbewahrungsdauer der Videoaufnahmen bleibt bei 48 Stunden. Während eines Polizeieinsatzes wird keine permanente „Mitschau“ an den Überwachungsorten durchgeführt. Stattdessen wird in bestimmten Zeiträumen, insbesondere während Schwerpunktaktionen, eine „Live-Übertragung“ ermöglicht.

Der Vorfall einer Messerstecherei am Yppenplatz in Wien-Ottakring, trotz eines zuvor eingeführten Messerverbots, lässt Karner nicht an den neuen Maßnahmen zweifeln. Er führt an, dass das Verbot der Polizei ermögliche, an derartigen Orten entschlossener durchzugreifen, und gibt der Exekutive die nötige Unterstützung, um ihrer Aufgabe nachzukommen. Karner erinnert daran: „Wenn etwas verboten ist, heißt das leider nicht, dass es damit automatisch verhindert wurde.“

Generell sieht der Innenminister eine Ausweitung des Verbots von gefährlichen Gegenständen als Teil einer umfassenden Strategie gegen Jugendkriminalität, die im Herbst voranschreiten soll. Dies ist auch im Regierungsprogramm dokumentiert. Zu den weiteren geplanten Vorhaben zählen:

„Gefängnisähnliche Aufenthalte“ für unter 14-Jährige, die bereits kriminelle Aktivitäten zeigen.

Verschärfungen der Waffengesetze nach den schrecklichen Vorfällen in Graz.

Verbesserte Datenabgleiche zwischen Behörden zur Erhöhung der Sicherheit.

Die geplante Verschärfung der Waffengesetze wird allerdings noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Karner äußert Verständnis für die Ungeduld in diesem Bereich, insbesondere nach den tragischen Ereignissen in Graz. Er betont, dass die vorgeschlagenen Änderungen sorgfältig abgewogen werden müssen.

Die „Leitlinien“ für die geplante Gesetzesänderung orientieren sich an den bereits vom Ministerrat festgelegten Punkten. Unter anderem soll das Mindestalter für den Erwerb besonders gefährlicher Waffen erhöht werden. Karner lehnt eine rückwirkende Regelung ab und verweist auf den einstimmigen Beschluss des Ministerrats, der eine solche Regelung nicht beinhaltet. Auf die Frage, ob es noch im Sommer zu einer Einigung kommen wird, erklärt er: „Ich bin sehr dafür, hier Qualität vor Geschwindigkeit gelten zu lassen. Die Experten arbeiten mit Hochdruck.“

In Bezug auf die von Teilen der Polizei geforderte Messenger-Überwachung bei „normalen“ Straftaten stellt Karner klar, dass dies in absehbarer Zeit nicht umgesetzt werden kann. „Wir haben die Dinge umzusetzen, die im Regierungsprogramm vereinbart sind“, so Karner. Dennoch bezeichnet er die Einführung der Gefährder-Überwachung nach Jahren der Diskussion als Meilenstein.

Die FPÖ hat mittlerweile Polizeivideobeobachtungen „prinzipiell“ befürwortet, warnt jedoch davor, dass diese nicht zu „totalitären Verhältnissen“ führen dürfen. „Nur weil der ÖVP-Innenminister bei der Bekämpfung der Kriminalität versagt, dürfen unsere Bürger nicht grundlos bespitzelt werden“, erklärt der freiheitliche Sicherheitssprecher Gernot Darmann. Im Gegensatz dazu wurde Karners Initiative von Johannes Pressl, dem Präsidenten des Gemeindebunds, ausdrücklich gelobt. Er bezeichnete es als „einen wichtigen Schritt“ zur Verhinderung von Straftaten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die neuen Maßnahmen zur Videoüberwachung und die geplanten Verschärfungen der Waffengesetze auf eine steigende Sensibilisierung für Sicherheitsfragen in Österreich hindeuten. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Maßnahmen in der Praxis bewähren und welchen Einfluss sie auf die Kriminalitätsrate haben werden.