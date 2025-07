Richtlinien und Ziele: Optimale Pflege und Überwachung von Bäumen

Die Pflege und Kontrolle von Bäumen sind nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus klimatologischer und sicherheitstechnischer Sicht essenziell. Geregelt sind die Erfordernisse hierzu durch verschiedene Normen und Richtlinien. GRAZ/GRAZ-UMGEBUNG. Bäume in städtischen Gebieten bieten weit mehr als nur eine ästhetische Aufwertung. Ihre ökologische Rolle ist unverzichtbar, da sie Lebensräume und Nahrung für zahlreiche Tiere bereitstellen und zur Verbesserung des Mikroklimas beitragen, indem sie Staub und CO 2 aus der Luft filtern. Laut der Deutschen Umwelthilfe tragen Bäume in Städten erheblich zur Luftqualität bei und reduzieren den städtischen Wärmeinseleffekt durch Schatten und Verdunstungskälte. Gleichzeitig kämpfen Stadtbäume jedoch mit verschiedenen Herausforderungen wie beengtem Wuchsraum, Bodenverdichtung, Luftverschmutzung und extremen Wetterbedingungen, darunter Dürreperioden und Stürme. Erhaltung von Gesundheit und Sicherheit Die korrekte Baumpflege und Baumkontrolle sind unerlässlich, um die Gesundheit und Sicherheit der Bäume zu gewährleisten. Regelmäßige Inspektionen helfen, potenzielle Risiken zu identifizieren, etwa durch herabfallende Äste oder Instabilität, bevor sie zu gefährlichen Situationen führen. Langfristig können so kostspielige Fällungen oder Baumersatz verhindert werden. Immobilienbesitzer profitieren ebenfalls, da ein gut gepflegter Garten mit gesunden Bäumen den Wert eines Grundstücks erheblich steigern kann. Zu den Maßnahmen der Baumpflege zählen Baumschnitt, Totholzentfernung, Wurzelbehandlungen, Schädlingsbekämpfung und die Behandlung von Baumkrankheiten. Siehe auch Saisonvorbereitung: Diese Testspiele stehen für den GAK an Die Verantwortung für die Verkehrssicherheit von Bäumen liegt bei den Baumeigentümern. Die Anforderungen sind in der FLL-Baumkontrollrichtlinie festgelegt; inzwischen haben rund 6.500 Fachkräfte eine FLL-Zertifizierung. Die Häufigkeit von Baumkontrollen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter der Verkehrssicherheitserwartung am Standort, dem Zustand des Baumes und dessen Entwicklungsphase. Rechtliche Hintergründe Die Verkehrssicherungspflicht ergibt sich aus den Paragrafen 1319, 1319a und 1319b des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB), die Bäume rechtlich ähnlich wie Gebäude betrachten. Diese rechtlichen Rahmenbedingungen besagen, dass Eigentümer im Falle von Verletzungen haftbar sind, sofern diese auf mangelhafte Baumzustände zurückzuführen sind und sie nicht nachweisen können, dass sie die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben. Ein Haftungsanspruch setzt voraus, dass die Mängel am Baum offensichtlich waren. Aus vertraglichen Vereinbarungen können Verantwortlichkeiten auch auf Baumkontrolleure übertragen werden, jedoch bleibt die letztendliche Verantwortung immer beim Baum-Eigentümer. Siehe auch Familienpsychologe Dr. Philip Streit: Die „Herausforderungen“ der Jüngsten Im Bereich der Baumkontrolle und Baumpflege spielen auch die Ö-Normen L1122 (Baumkontrolle und Baumpflege) und L1121 (Schutz von Gehölzen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) eine wesentliche Rolle. Die Önorm L1122 hat das Ziel, einen gesunden, vitalen und verkehrssicheren Baumbestand zu erhalten. Baumkontrollen sollten durch Fachleute durchgeführt werden, die eine Einzelbaumprüfung nach Augenschein vornehmen und dabei Aspekte wie Verkehrs- und Gesundheitsicherheit sowie erforderliche Maßnahmen zur Pflege und Kontrolle dokumentieren. Eine solche Überprüfung sollte klare Handlungsanweisungen beinhalten, etwa zur Priorität und zum Zeitpunkt der nächsten Inspektion, um die Sicherheit und Gesundheit der Bäume kontinuierlich zu gewährleisten. Siehe auch Fokus seit 2021: Graz zieht Bilanz zum Ausbau von Kinderspielplätzen

