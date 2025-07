Riesiger Schaden: Defekter Laptop-Akku entfacht Großbrand am Fürstenstandweg

Am Mittwochvormittag kam es am Fürstenstandweg zu einem Großbrand in einem Holzhaus. Ein Großaufgebot der Berufsfeuerwehr Graz sowie der Freiwilligen Feuerwehr rückte zu den Löscharbeiten aus. Am Donnerstag konnten Brandermittler die Ursache für den Brand feststellen: einen defekten Laptop-Akku.



GRAZ. Ein Wohnhausbrand in der Fürstenstandweg-Siedlung hat am Mittwoch einen Großeinsatz der Grazer Feuerwehren ausgelöst. Das betroffene Gebäude, ein vorwiegend aus Holz errichtetes Wohnhaus, wurde dabei schwer beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Am Donnerstag gelang es Ermittlern des Landeskriminalamtes Steiermark, in Zusammenarbeit mit Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung, die Brandursache zu ermitteln. Der Brand wurde höchstwahrscheinlich durch einen defekten Laptop-Akku verursacht, was einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro zur Folge hatte. Solche Vorfälle sind alarmierend, insbesondere nachdem in den letzten Jahren immer mehr Berichte über Brände durch Lithium-Ionen-Akkus aufgetaucht sind. Die Brandschutzbehörden warnen daher vor der unsachgemäßen Nutzung und Lagerung elektronischer Geräte.

Der Notruf ging bei der Grazer Berufsfeuerwehr am späten Mittwochvormittag ein. Die Anruferin berichtete, dass sich die Flammen rasch auf das gesamte Haus ausbreiten würden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits eine Wohnung im Erdgeschoß in Vollbrand, ebenso Teile des ersten Obergeschoßes, was die Dringlichkeit der Situation unterstrich.

Dach musste geöffnet werden



Die Feuerwehr setzte zur Bekämpfung des Feuers mehrere C-Rohre ein – zwei im Außen- und eines im Innenangriff. Aufgrund der Holzfassade hatten sich die Flammen sehr schnell bis unter die Dachhaut ausgebreitet. Um Glutnester zu erreichen, war es notwendig, Teile des Dachs großflächig zu öffnen, was zusätzliche Zeit und Ressourcen erforderte.

Aktuell ist das betroffene Gebäude unbewohnbar. Die Berufsfeuerwehr war mit 27 Einsatzkräften mehrere Stunden im Einsatz, unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr Graz, die unter anderem bei den Nachlöscharbeiten half.

