Ringturmverhüllung 2026 in Wien mit Werk von Pavel Brăila

Der Ringturm in der Wiener Innenstadt erhält 2026 erneut eine künstlerische Verhüllung. Für die Gestaltung wurde der aus Moldau stammende Künstler Pavel Brăila ausgewählt.

Das Werk mit dem Titel „Your Happiness is in Your Own Hands“ wird am Hochhaus der Wiener Städtischen am Ringturm gezeigt. Die offizielle Eröffnung der Verhüllung ist für Ende Juni 2026 geplant.

Die Ringturmverhüllung findet 2026 zum 18. Mal statt. Für die Umsetzung werden 30 bedruckte Netzbahnen verwendet, die jeweils etwa drei Meter breit und bis zu 63 Meter lang sind. Zum Zeitpunkt der Ankündigung werden diese Netzbahnen am Ringturm affichiert.

Das Motiv zeigt eine farbenfrohe Choreografie von Handgriffen vor hellem Hintergrund. Schritt für Schritt wird darin die Zubereitung gefüllter, zu kleinen Röllchen geformter Weinblätter dargestellt. Diese werden Sarmale genannt und sind im südosteuropäischen Raum in vielfältigen Varianten verbreitet.

Pavel Brăila wurde 1971 in Chişinău geboren und vertritt sein Land bei der Biennale Venedig. In einer Aussendung wird er mit Aussagen zu Traditionen und kulturellen Praktiken sowie zur Bedeutung seiner Arbeit auf 4.000 Quadratmetern am Ringturm zitiert.