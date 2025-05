Risiken beim Radfahren: Wiener Radfahrer berichten von fast 2.200 Problemstellen

In Wien haben in diesem Jahr 2.185 Radfahrerinnen und Radfahrer Problemstellen gemeldet. Mithilfe einer interaktiven Karte des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) konnten diese Schwächen dokumentiert werden, und jetzt sind die zuständigen Bezirke am Zug, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

WIEN. Schlaglöcher, unübersichtliche Kreuzungen und fehlende Beschilderungen sind nur einige der kleinen, aber entscheidenden Mängel, die vielen Radfahrenden in Wien das Leben schwer machen. Diese scheinbaren Kleinigkeiten können jedoch zu gefährlichen Situationen führen.

Um das Bewusstsein für solche Probleme zu schärfen und Verbesserungen anzuregen, hat der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) eine interaktive Karte veröffentlicht, auf der Bürgerinnen und Bürger ihre Problemstellen für den Radverkehr eintragen können. Die Auswertung der Rückmeldungen zeigt deutliche Defizite im Wiener Radwegenetz.

Über 2000 gemeldete Problemstellen

Von Mitte April bis Anfang Mai hatten Radfahrerinnen und Radfahrer in ganz Österreich die Möglichkeit, ihre Erfahrungen in die Online-Karte einzutragen. Über 8.700 Interessierte nutzten diese Plattform, wobei in Wien 2.185 Einträge gemacht wurden.

Auffällig ist, dass die Innere Stadt mit 165 Einträgen die meisten Problempunkte aufweist. Es folgen der Alsergrund mit 161 und die Landstraße mit 158 Einträgen. Generell gab es in neun Wiener Bezirken mehr als 100 eingetragene Mängel.

Identifizierte Gefahren und Mängel

Die VCÖ-Karte ermöglichte es den Nutzern nicht nur, Problemstellen zu benennen, sondern auch, verschiedene Kategorien zuzuordnen. Häufigste Nennungen sind Gefahrenstellen mit 773 Einträgen. Bei 674 Mal wurde der Wunsch nach besserem Radwege geführt. Zudem sind 600 Meldungen über Mängel an bestehenden Radwegen eingegangen. Die Geschwindigkeitsproblematik spiegelt sich in 481 Einträgen wider, die zu schnelles Fahren anprangern. Des Weiteren wurden unübersichtliche Stellen 453 Mal markiert, während 411 Einträge Engstellen betreffen. Auch die Ampelschaltungen für Radfahrende und fehlende Fahrradabstellplätze erhielten negative Bewertungen mit 225 und 127 Einträgen.

„Wir freuen uns, dass so viele diese Möglichkeit der Partizipation genutzt haben. Ihr Engagement hilft uns, die Bedingungen für das Radfahren in Wien weiter zu verbessern“, kommentierte VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky die hohe Beteiligung. Die eingereichten Problemstellen wurden an die zuständigen Bezirke weitergeleitet. Jetzt liegt es an diesen, die Einträge zu überprüfen und erforderliche Verbesserungen umzusetzen.

