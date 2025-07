Rissradar: 73 Angriffe, Dokumentation enthüllt 124 getötete Tiere

Laut der offiziellen Datenbank des Landes Nordrhein-Westfalen gab es im Jahr 2025 bereits 136 dokumentierte Angriffe durch Großraubtiere in Tirol. Ein erheblicher Teil dieser Vorfälle kann Wölfen zugeschrieben werden. Um die Angriffe besser zu verstehen und zu dokumentieren, setzt die Weidezone Tirol ein Rissradar ein, das aufdeckt, welche Konsequenzen es hat, wenn ein Raubtier auf eine Herde von Nutztieren wie Rindern, Schafen oder Ziegen trifft.

In Tirol zeigt das Rissradar anschaulich die dramatischen Auswirkungen, die Wolfangriffe auf Viehherden haben. „Unsere aktuellen Berichte belegen, dass nicht nur Schafe bedroht sind. Auch Rinder, Pferde und Alpakas werden zunehmend Ziel von Raubtieren. Eine ausschließliche Konzentration auf Zahlen greift zu kurz und berücksichtigt nicht das immense Leid, das hinter jedem einzelnen Riss steht. Hinter diesen Zahlen verbergen sich unzählige Tränen von Familien, die ihren Kindern erklären müssen, warum das geliebte Lamm oder Kälbchen, das sie großgezogen haben, nicht zurückkommt“, erklärt Stefan Brugger, Obmann der Weidezone Tirol.

Aktuelle Meldungen

Im Gemeindegebiet von Pfunds (Bezirk Landeck) wurden zwei tote Esel aufgefunden. Nach einer amtstierärztlichen Begutachtung besteht der Verdacht, dass ein Bär die Ursache sein könnte. Für die Bevölkerung in Tirol besteht jedoch keine erhöhte Gefahr durch Bären. Nachdem ein Wolf vier Schafe im Gemeindegebiet von Lavant gerissen hat, erließ die Landesregierung eine Abschussverordnung, die bereits an die Jägerschaft kommuniziert wurde. Insgesamt wurden in diesem Jahr 15 Abschussverordnungen erlassen, von denen vier umgesetzt wurden. Derzeit werden auch sechs Schafe in Nauders untersucht.

„Das Rissradar ist eine wichtige Informationsquelle, um die dramatische Situation zu veranschaulichen. Jeder, der unsere Webseite besucht, hat die Möglichkeit, die realen Geschehnisse nachzuvollziehen. Es ist an der Zeit, die Stimmen der Betroffenen zu hören. Reine Zahlen können das unermessliche Leid und die Angst nicht adäquat darstellen.“

Rissradar

Aktuell werden 18 Fälle mit insgesamt 124 getöteten Tieren auf dem Rissradar visualisiert. Diese Zahlen verdeutlichen, was passiert, wenn ein Raubtier in eine Herde eindringt. „Wenn ein Wolf ein Schaf tötet, um zu überleben, ist das das eine; dass er eine ganze Herde überfällt und mehrere Tiere brutal tötet, dabei aber auch zahlreiche weitere so schwer verletzt, dass sie notgeschlachtet werden müssen, ist völlig inakzeptabel“, sagt Stefan Brugger abschließend. „Wir müssen einen respektvollen Dialog führen, der das Wohl der bäuerlichen Familien und der Tiere in den Mittelpunkt stellt. Lasst uns die Realität anerkennen und nach Lösungen für diese komplexe Situation suchen.“ Der Rissradar der Weidezone ist unter diesem Link abrufbar.

Die Situation bleibt angespannt, wie der Vorfall mit zwei toten Eseln im Gemeindegebiet von Pfunds zeigt.

Lesen Sie mehr über das Thema Wolf auf MeinBezirk

Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie unserem WhatsApp-Kanal „MeinBezirk Tirol“ folgen.

Weitere Nachrichten aus Tirol finden Sie auf MeinBezirk