RIVIERAS featuring ROCKnROLLfreaks: A 60-Year Party Celebration | Iconic Dance Livemusic | Rock’n’Roll Returns & Hits from 6 Decades

RIVIERAS.at

feat. ROCKnROLLfreaks

Livekonzert: Rock’n’ROLL is back… and the best of 60 years of Culthits

Am: Sa. 10. MAI 2025 | Um: 20h

Im: Tanzlokal FASCHING

8020 – GRAZ, Vinzens-Muchitschstr. 5

Tel.: 0316/ 27 16 04

Die legendären RIVIERAS mit feat. ROCKnROLLfreaks laden zur Rock’n’Roll Party mit Vintage Livemusic.

Erlebe das ultimative RETRO-Feeling mit viel Rock’n’Roll; die Kultsongs von den Roaring 60ern bis heute!



ACT-INFO:

Die Urgesteine der 1. Stmk. Tanz- & Partyband, gegründet vor 1960,

versprechen 60 Jahre unvergessliche Partymusik! Von 1965 bis 2025, heute in der originalen Besetzung von 1976.

Special MUSIC by ROCKnROLLflash for ROCK‘n‘ROLLfreaks

ROCK‘n‘ROLL is back & Special CULTHITS Music

Die besten Songs aus 60 Jahren Livemusic Party mit originaler Liveband.

Live-Act EVENTS: Musik für alle Festlichkeiten

(Konzerte, Gala, Ball, Party, Feste, Feiern)

Genieße originale Retro-Livemusic im Vintage-Sound mit

Rock-, Pop-, Kult-Hits, viel Rock’n’Roll, spezielle Tanzhits, Latin & Standards.

Veranstaltungsdetails

Das Tanzlokal Fasching ist bekannt für seine lebendige Atmosphäre und beeindruckende Musikevents. Mit seiner zentralen Lage in Graz, ist es der perfekte Ort für eine nostalgische Rock’n’Roll-Nacht. Fans der 60er Jahre und Neueinsteiger sollten sich diesen Abend nicht entgehen lassen!

Über die Band

Die RIVIERAS sind nicht einfach nur eine Band; sie sind ein Teil der regionalen Musikgeschichte. Ihre erfolgreichsten Hits umfassen nicht nur Klassiker aus den 60er Jahren, sondern auch moderne Interpretationen, die Generationen verbinden. Als eine der bekanntesten Tanz- und Partybands Österreichs teilen sie ihre Leidenschaft für Rock’n’Roll und garantieren eine unvergessliche Nacht.

Tickets & Anfahrt

Sichern Sie sich Ihre Karten für diesen besonderen Abend! Tickets sind im Voraus erhältlich, um sicherzustellen, dass Sie Teil dieser nostalgischen Reise sind. Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel oder parken Sie in den nahegelegenen Parkhäusern, um bequem zum Veranstaltungsort zu gelangen.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von RIVIERAS.at und folgen Sie den neuesten Updates zu Musik-Events in der Region.