Robotik-EM: Triumph für HTL Wiener Neustadt beim Botball-Hauptbewerb

HTL Wiener Neustadt gewinnt Botball-Hauptbewerb der Robotik-EM

Die HTL Wiener Neustadt hat den Botball-Hauptbewerb der Robotik-Europameisterschaft im Rahmen der European Conference on Educational Robotics (ECER) 2026 in St. Pölten gewonnen. Die Robotik-Europameisterschaft wurde in der HTL St. Pölten ausgetragen.

Teams aus ganz Europa traten eine Woche lang in der Aula der HTL St. Pölten gegeneinander an. An den Bewerben nahmen Schülerinnen und Schüler im Alter von zwölf bis 19 Jahren teil.

Im Wettbewerb mussten autonome Roboter innerhalb von zwei Minuten komplexe Aufgaben ohne Fernsteuerung lösen. Die Aufgabenstellung war im Botball- und im Open-Bewerb dieselbe: In einer fiktiven Geschichte war ein digitales Steuerungssystem für globale Warenlager ausgefallen, die Roboter sollten Güter sortieren, stapeln und den Warenfluss wiederherstellen.

Im Botball-Hauptbewerb erhielten alle Teams dasselbe standardisierte Robotik-Kit mit vorgegebenen Bauteilen, Sensoren und Motoren. Bewertet wurde, welches Team mit identischen Mitteln die beste Lösung baut. Die HTL Wiener Neustadt setzte sich in diesem Bewerb durch.

Im Open-Bewerb durften die Teams eigene Bauteile und Materialien verwenden und waren nicht an ein vorgegebenes Kit gebunden. Diesen Bewerb gewann heuer die HTL St. Pölten, die im Vorjahr bereits den Botball-Hauptbewerb für sich entschieden hatte.

Neben den beiden Hauptbewerben fand am Donnerstag die Junior Botball Challenge für Unterstufenschülerinnen und -schüler statt. Dieser Bewerb richtet sich an jüngere Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Einstieg in Robotik und Programmierung.