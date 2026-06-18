Rockhouse Salzburg: Gründer Descho geht in Pension – Neues Team plant dichteren Konzert-Sommer

Rockhouse Salzburg mit neuer Leitung und erweitertem Sommerprogramm

Das Rockhouse Salzburg startet mit einem umfangreichen Sommerprogramm unter dem Titel „Summer of ’26“ in die neue Saison. Seit Donnerstag sind digitale Tickets erhältlich. Das Programm richtet sich sowohl an Einheimische als auch an Touristinnen und Touristen.

Gleichzeitig steht im Rockhouse ein Leitungswechsel an: Gründer und langjähriger Leiter Wolfgang Descho tritt im Juli in Pension. Er hatte das Rockhouse 1993 mitbegründet und seitdem geleitet. Als Projektleiter der Reihe „Local Heroes“ bleibt er dem Haus weiterhin verbunden.

Neue Führung ab Juli

Joni Zott übernimmt ab Juli die Geschäftsführung des Rockhouse. Er hat den „Summer of ’26“ programmiert und berichtet von sehr gut laufenden Ticketverkäufen. Sebastian König wird neuer Programmleiter; er betreut seit Jahren die Reihe „Eleven Empire“.

Mehr Konzerte, weniger Schließtage

Der „Summer of ’26“ soll deutlich weniger Schließtage und mehr Konzerte umfassen als in früheren Jahren. Ermöglicht wird das durch zusätzliche Planstellen im Betrieb. Zum Programm gehören auch Bands aus Übersee, für die Salzburg als Veranstaltungsort bislang zu klein gewesen wäre – darunter Devon Allman’s Blues Summit.

Ergänzt wird das Programm durch die kostenlos zugängliche Konzertreihe „Acoustic Summer“, bei der unter anderem die Band ZWANZGA aus dem Ausseerland auftritt. Im August legt zudem Lars Eidinger als DJ auf. Eidinger war in der Vergangenheit als Jedermann bei den Salzburger Festspielen zu sehen.