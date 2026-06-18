Rodungsarbeiten in Traun: Behörde ermittelt wegen möglicher Verstöße gegen Artenschutz und Tierschutz

Rodungsarbeiten in Traun: Behörde ermittelt nach Tierschutzvorwürfen

In Traun haben vergangene Woche Mäh- und Rodungsarbeiten rund um die Wohnsiedlung Auenland stattgefunden. Im Nachgang sind bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land mehrere Anzeigen eingegangen. Die Behörde hat Ermittlungen aufgenommen.

Grundstückseigentümer der betroffenen Fläche ist die Firma Real Treuhand. Das Unternehmen gibt an, die Arbeiten seien aus Verkehrssicherheitsgründen notwendig gewesen. Der beauftragte Unternehmer – laut Real Treuhand ein Jäger – habe das Grundstück vor Beginn der Arbeiten begangen und zwei Jungtiere in Sicherheit gebracht. Real Treuhand räumt ein, dass dabei ein weiteres, zunächst unentdecktes Kitz verletzt wurde.

Anrainer berichten von verendeten Wildtieren

Anwohner der Auenland-Siedlung schildern, dass schwere Maschinen ohne Vorankündigung aufgetaucht seien und zahlreiche Wildtiere bei den Arbeiten qualvoll verendet seien. Diese Darstellung weicht deutlich von jener des Grundstückbesitzers ab. Behördlich bestätigt ist das genaue Ausmaß der Tierverluste bislang nicht.

Der Bürgermeister von Traun hat die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land über den Vorfall informiert. Die Behörde prüft nun, ob es sich bei der entfernten Vegetation um Busch- und Gehölzgruppen sowie Heckenzüge handelt. Ein Kahlschlag solcher Vegetation zwischen Anfang April und Ende September wäre aus Artenschutzgründen strafbar. Die Ermittlungen dazu dauern an.