Rosa-weiße Blütenpracht: Die schönsten Orte zur Bewunderung der Kirschblüte in Wien

Der Frühling bringt das zauberhafte Naturschauspiel der Kirschblüte zurück: Dieses Jahr stehen die Chancen gut, dass wir die Schönheit der japanischen Kirschblüten bald bewundern können. Was in Japan ein seit Jahrhunderten gefeiertes Volksfest ist, feiert auch zunehmend Einzug in unsere Breiten, insbesondere in Wien. MeinBezirk.at verrät, wo die besten Plätze zum Staunen in der Stadt sind.

JAPAN/WIEN. Mit dem Einzug des Frühlings blüht und sprießt es in ganz Wien, doch die Kirschblüte (jap. サクラ bzw. 桜 sakura) sticht besonders hervor. In der japanischen Kultur ist die Kirschblüte mehr als nur ein ästhetischer Anblick; sie symbolisiert Schönheit, Vergänglichkeit und vor allem die Unbeständigkeit des Lebens, Themen, die tief im japanischen Weltbild verwurzelt sind.

Traditionell beginnt die Kirschblüte in Japan Ende März, was Tausende von Menschen zu Kirschhainen zieht, um das spektakuläre Frühlingsfest „Hanami“ (Kirschblütenschau) zu feiern. Bei Picknicks unter den blühenden Bäumen wird der Frühling gegrüßt. Auch Wien hat mittlerweile eine Vielzahl von Orten, an denen die prächtigen Kirschblüten bewundert werden können.

In Wien blühen die Kirschbäume normalerweise von Anfang bis Ende April. Mildes Wetter kann jedoch dazu führen, dass die Blüte bereits Ende März beginnt, weshalb es sinnvoll ist, sich im Vorfeld zu informieren. Außerdem blühen die Bäume nicht gleichzeitig: Während einige Standorte bereits in voller Blüte stehen, zeigen andere noch die ersten Knospen. Beispielsweise öffnet der Kirschbaum im Stadtpark oft etwas früher, während der Kirschenhain auf der Donauinsel in der Regel erst Mitte bis Ende April erblüht.

Einer der beliebtesten Orte, um die Kirschblüte zu genießen, ist der berühmte Setagayapark in Döbling. Der Park bietet nicht nur eine beeindruckende Ansicht der zart rosa-weißen Blüten, sondern auch wunderschöne japanische Landschaftselemente. Hier können Besucher entlang geschwungener Wege flanieren, die von Magnolien und japanischer Steinkunst gesäumt sind.

Ein weiterer Tipp ist der Kirschenhain auf der Donauinsel. Anlässlich des 1.000-jährigen Jubiläums Österreichs im Jahr 1996 schenkte Japan der Stadt 1.000 Kirschbäume, von denen viele im Kirschenhain blühen. Hier findet jährlich das Kirschenhainfest statt, welches 2023 am 24. April stattfinden soll, vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

Für eine geheimere Erfahrung können Sie den Hainburger Weg bei der Schlachthausgasse erkunden, wo Kirschbäume entlang der Straße in voller Blüte stehen. Ein weniger bekannter, aber ebenso malerischer Ort ist der Schulgarten Kagran, der mit einem eigenen asiatischen Gartenbereich aufwartet.

Hier sind einige weitere empfohlene Plätze, um die Kirschblüte in Wien zu erleben:

Mexikoplatz (Leopoldstadt)

Friedenspagode (Leopoldstadt)

Stadtpark (Landstraße)

Donaupark (Donaustadt)

