Rosenkranz Chapel at Reither Kogel

Einladung zum 9. KFB Rosenkranz am Reither Kogel

Seien Sie herzlich willkommen zu einer besonderen Veranstaltung am Sonntag, den 1. Juni 2025. Der 9. KFB Rosenkranz am Reither Kogel ist eine tolle Gelegenheit für alle, die an Spiritualität und Gemeinschaft interessiert sind. Dieses Jahr wollen wir gemeinsam im Heiligen Jahr Hoffnung verbreiten und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit schaffen.

Die Veranstaltung richtet sich speziell an liebe Frauen, treue Freundinnen und Freunde des Gebets. Wir laden jeden ein, der die Kraft des Gebets und der Gemeinschaft erleben möchte. Ob durch persönliche Anliegen oder das Streben nach innerem Frieden, hier sind alle willkommen!

Treffpunkt: Um 13:00 Uhr an der Rosenkranzkapelle auf dem Reither Kogel.

Datum: Sonntag, 1. Juni 2025.



Ort: Rosenkranzkapelle am Reither Kogel.

Diese besondere Gebetsstunde bietet nicht nur Raum für Besinnung und Gebet, sondern fördert auch das Miteinander und die Verbindung zu Gott. Der Reither Kogel ist nicht nur ein malerischer Platz in den Alpen, sondern auch ein Symbol für den Glauben und die Hoffnung.

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“ – diese Botschaft prägt unser Treffen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihre Sorgen und Gedanken im Gebet zu teilen und Trost in der Gemeinschaft zu finden.

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer, die mit uns gemeinsam beten, sich austauschen und ermutigen wollen. Kommen Sie vorbei und erleben Sie eine inspirierende Zeit in der Natur und im Glauben.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite oder bei den Organisatoren vor Ort. Vielen Dank für Ihr Interesse – wir freuen uns auf Ihr Kommen!