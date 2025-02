Roses and Thorns: Unmasking Patriarchal Structures

Gemeinschaftsausstellung „Roses of Consciousness” in Wien

Der GROSSRAUM 1060 WIEN präsentiert die Vernissage der faszinierenden Ausstellung „Roses of Consciousness” am Freitag, den 7. März, von 17-21 Uhr. Eine besondere Performance von der Künstlerin Sophie Lazari wird um 19 Uhr stattfinden.

Die Ausstellung führt uns zusammen mit mehreren talentierten Künstlerinnen, darunter:

Viktoria Morgenstern

Olena Shtepura

Viktoria Greistorfer

Mirjana Mustra

Ana Vollwesen

Rica Fuentes Martínez

Doris Wahrmann

Sophie Lazari

Diane Krusche

Jen Valender

Kathi Sylvest

Kondraty Hvatit

June Kitho

Die Ausstellung ist geöffnet am Samstag, den 8. März, von 16-20 Uhr und am Sonntag, den 9. März, von 14-18 Uhr.

Riecht nach Rosen: Eine kritische Auseinandersetzung mit patriarchalischen Strukturen

„Roses of Consciousness” thematisiert die tief verwurzelten patriarchalischen Strukturen, die bis heute die Gesellschaft prägen. Die Künstlerin Sophie Lazari, die auch die Performance leitet, setzt sich in ihren Arbeiten intensiv mit Fragen der Geschlechtergerechtigkeit und dem Einfluss traditioneller Geschlechterrollen auf die individuelle Identität auseinander.

Die Ausstellung ist nicht nur ein Ort der Kunstbetrachtung, sondern auch eine Plattform für Diskussion und Reflexion. Die teilnehmenden Künstlerinnen bringen unterschiedliche Perspektiven und Techniken ein, um die verschiedenen Facetten des Themas darzustellen. Von Malerei über Fotografie bis hin zu Installationen werden die Besucher eingeladen, ihre eigenen Erfahrungen und Gedanken in den kreativen Raum einzubringen.

Die Veranstaltung fällt zeitlich auch in die Feierlichkeiten zum Internationalen Frauentag, was die Relevanz und Aktualität des Themas unterstreicht. Es wird erwartet, dass die Besucher nicht nur ein visuelles Erlebnis genießen, sondern auch die Möglichkeit haben, an Gesprächen über Feminismus, soziale Gerechtigkeit und die Rolle der Kunst im gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen.

Der GROSSRAUM 1060 WIEN ist ein kreativer Inkubator in der Wiener Kunstszene und bietet Künstlerinnen und Künstlern einen Raum, um ihre Werke einem breiten Publikum zu präsentieren. Es ist eine hervorragende Gelegenheit, aufstrebende Talente zu entdecken und sich mit aktuellen Themen der Kunst und Kultur auseinanderzusetzen.

Besuchen Sie uns!

Seien Sie Teil dieses einzigartigen Kunstereignisses und reflektieren Sie über die patriarchalischen Strukturen, die unser Leben beeinflussen. Der Eintritt zur Vernissage sowie zur gesamten Ausstellung ist kostenlos. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!