Rotary Club lädt ein: Sommerfest am Grazer Flughafen für einen guten Zweck

Der Rotary Club Graz-Burg lädt erneut zu einem Sommerfest für einen guten Zweck ein. In diesem Jahr findet das Event am 28. Juni im Restaurant Globetrotter am Grazer Flughafen statt. Die Einnahmen werden unter anderem zur Finanzierung von Deutschförderstunden genutzt.

GRAZ/FELDKIRCHEN. Am 28. Juni 2025 veranstaltet der Rotary Club Graz-Burg zum zweiten Mal sein stimmungsvolles Sommerfest. Der Erlös dieser Veranstaltung fließt in ein wichtiges Bildungsprojekt in Graz. Unter dem Motto „Musik liegt in der Luft am Graz Airport“ verwandelt sich das Restaurant Globetrotter in einen Ort voller Livemusik, kulinarischer Köstlichkeiten und sozialem Engagement.

Im Fokus der Veranstaltung steht die Finanzierung zusätzlicher Deutschförderstunden an der Volksschule Gabelsberger in Graz. Diese Schule hat einen besonders hohen Anteil von über 70 Prozent an Kindern mit nicht-deutscher Muttersprache. Das Programm „Mehr Freu(n)de mit Deutsch“ bietet seit über zwölf Jahren gezielte Sprachförderung in Kleingruppen durch erfahrene Pädagoginnen. Ziel dieses Projekts ist es, die Sprachkompetenz und Ausdrucksfähigkeit der Kinder zu stärken und somit ihre Bildungs- und Integrationschancen nachhaltig zu verbessern.

4-Gänge-Buffet

Die Gäste erwartet ein vielseitiges mediterranes Vier-Gänge-Buffet, das einen atemberaubenden Blick auf die Start- und Landebahn des Flughafens bietet. Der musikalische Rahmen wird unter anderem von Vesna Petkovic und ihrem Quartett, die bekannte Jazzklassiker präsentieren, sowie der Rotary Big Band, die mit feinstem Big-Band-Sound für gute Stimmung sorgen wird.

Ergänzend zu den Deutschförderstunden unterstützt der Rotary Club Graz-Burg auch Schulausflüge, um den Kindern wertvolle Erfahrungen zu bieten und die Anwendung ihrer Sprachkenntnisse im Alltag zu fördern. In den letzten Monaten lag ein besonderes Augenmerk auf Lesepatenschaften, um die Lesekompetenz der Schüler zu stärken, welche eine Grundvoraussetzung für Bildung und gesellschaftliche Teilhabe darstellt.

Mit diesem Sommerfest setzt der Rotary Club ein starkes Zeichen für Chancengleichheit durch Bildung und freut sich auf zahlreiche Gäste, die durch ihre Teilnahme dieses wichtige Projekt unterstützen.

Sommerfest am Grazer Airport

Rotary Club Graz-Burg

Samstag, 28. Juni 2025; 18 Uhr

Restaurant Globetrotter am Flughafen Graz

Tickets sind erhältlich unter sommerfest-airport.at

