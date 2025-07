Roter Sommer in Penzing: SPÖ-Team auf Bezirkstour

Mitten im Sommer und mitten unter den Menschen – das ist das Motto der diesjährigen Sommertour der SPÖ Penzing. Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner und ihr Team zeigen, dass Politik nicht nur im Amt stattfindet, sondern dort, wo die Menschen leben: in Parks, auf Plätzen und mitten im Bezirk.

WIEN/PENZING. Während der Sommermonate wird Penzing zum Schauplatz lebendiger Politik, die im Herzen der Gemeinschaft verankert ist. Ob im Matznerpark oder am Wasserspielplatz im Casinopark – bei kühlen Getränken, Malbüchern für die Kinder, bunten Stiften und Frisbees schafft die SPÖ Penzing eine einladende Atmosphäre, die es den Bürgerinnen und Bürgern erleichtert, mit ihren Vertreterinnen und Vertretern ins Gespräch zu kommen. Diese Nähe kommt der Idee zugute, dass politische Diskussionen nicht nur im Rathaus, sondern direkt im Alltag der Menschen stattfinden sollten.

Gespräche am Würstelstand

Ein zentraler Teil der Sommertour sind die persönlichen Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern. Die nächsten Gelegenheiten dafür bieten sich am Mittwoch, 23. Juli, um 17 Uhr beim Wasserspielplatz im Casinopark. Im August geht die Sommertour weiter: Am 20. August macht die SPÖ Penzing beim beliebten 49er-Würstelstand in der Bujattigasse Station, und am 27. August folgt der Hütteldorfer Stadl auf der Hütteldorfer Straße 86 – immer um 17 Uhr. Dieses Format hilft nicht nur, aktuelle Anliegen aufzunehmen, sondern fördert auch das Gemeinschaftsgefühl und die Identifikation mit dem Bezirk.

Zusätzlich wird während der gesamten Sommertour auf wiederkehrende Themen wie Umweltschutz, Verkehrsberuhigung und soziale Projekte eingegangen, die für die Bewohner von Penzing von Bedeutung sind. Die SPÖ möchte die Bürger ermutigen, ihre Meinungen und Ideen zu äußern, um gemeinsam Lösungsansätze zu entwickeln.

Die Sommertour dient nicht nur der Kommunikation, sondern auch der Information. Die Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner und ihr Team sind für Fragen und Anregungen offen und freuen sich darauf, auch persönliche Geschichten der Bürger zu hören, die oft die Grundlage für neue politische Initiativen bilden können. Diese gelebte Nähe zur Gemeinschaft zeigt: Politik kann auch leicht, zugänglich und nahbar sein.

Weitere Termine und Informationen zur Sommertour gibt es auf der Website der SPÖ Penzing:

penzing.spoe.wien

