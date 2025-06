Rudolfsheim-Fünfhaus: Das Nibelungenviertel verwandelt sich erneut in eine Party-Zone

Am 14. Juni findet im Nibelungenviertel erneut das beliebte Grätzlfest statt. Bei freiem Eintritt erwarten die Besucher auf dem Kriemhildplatz zahlreiche Attraktionen, darunter kulinarische Köstlichkeiten, Live-Musik und vielfältige Aktivitäten für Groß und Klein.

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Am Samstag, den 14. Juni, verwandelt sich das Nibelungenviertel in Rudolfsheim-Fünfhaus in eine bunte Festmeile. Ab 14 Uhr beginnt das Event mit einem Flohmarkt, gefolgt von einem Kinderflohmarkt, bevor um 15 Uhr das große Fest offiziell eröffnet wird. Die Festivitäten finden vom Kriemhildplatz über den Burjanplatz bis zur Markgraf-Rüdiger-Straße statt und ziehen sich bis 22 Uhr, während das Viertel in Feierlaune versinkt.

Kulinarische Höhepunkte, Live-Acts und mehr

Die Grätzlgalerie, die das Fest organisiert, hat sich ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht. Zu den Highlights zählen Live-Auftritte von Bands wie El Diabolero, Skill3r und Low Life Rich Kids. Außerdem werden feierliche Kinderlieder von Gauls präsentiert. Diese Live-Auftritte sorgen für eine unvergessliche Atmosphäre, die sowohl die Jüngeren als auch die Erwachsenen anspricht.

Das Grätzlfest hat auch kulinarisch viel zu bieten. Auf den Ständen können die Besucher Klassiker wie Popcorn und Zuckerwatte finden, während die „Proseccoladies“ erfrischende Getränke anbieten. Für herzhafte Genussmomente sorgen der „Würstelgrill“ und eine Vielzahl an afrikanischem Streetfood. Es gibt eine große Auswahl an Speisen und Getränken, die das Fest zu einem Genuss für alle Sinne machen.

Ein wichtiger Hinweis: Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird das Fest auf den Sonntag, den 15. Juni, verschoben. Ausführliche Informationen und das vollständige Programm findet ihr unter graetzlgalerie.at.

