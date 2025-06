Rudolfsheim-Fünfhaus: Das Niebelungenviertel kehrt zurück als Party-Hotspot!

Am 14. Juni verwandelt sich das Nibelungenviertel in Rudolfsheim-Fünfhaus erneut in ein pulsierendes Festzentrum. Auf dem Kriemhildplatz findet das traditionelle Grätzlfest mit kostenlosem Eintritt statt, das in dieser Ausgabe von der Grätzlgalerie organisiert wird. Dieses Jahr dürfen sich die Besucher nicht nur auf köstliche Speisen, sondern auch auf aufregende Live-Acts und vielfältige Unterhaltung freuen.

**Termin und Ort:** Am Samstag, dem 14. Juni, startet das Grätzlfest um 14 Uhr mit einem Flohmarkt und einem speziellen Kinderflohmarkt. Ab 15 Uhr beginnt dann das eigentliche festliche Treiben. Die Feierlichkeiten erstrecken sich vom Kriemhildplatz über den Burjanplatz bis zur Markgraf-Rüdiger-Straße, wo bis 22 Uhr ein buntes Programm auf die Teilnehmer wartet.

**Highlights des Festes:** In der „Partyzone“ wird ein umfassendes Unterhaltungsprogramm geboten. Die Grätzlgalerie hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Live-Auftritte von Künstlern wie El Diabolero, Skill3r und Low Life Rich Kids sorgen für großartige Stimmung, während Gauls Kinderlieder die Kleinsten zum Mitsingen und Tanzen einladen.

**Kulinarische Köstlichkeiten:** Auch Gourmets kommen beim Grätzlfest nicht zu kurz. Neben klassischen Snacks wie Popcorn und Zuckerwatte gibt es prickelnde Getränke von den regionalen „Proseccoladies“, deftige Speisen vom Würstelgrill und exotisches afrikanisches Streetfood. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

**Hinweis zur Durchführung:** Falls das Wetter nicht mitspielt, wird das Fest auf den Sonntag, den 15. Juni verschoben. Weitere Informationen und das vollständige Programm können auf der Webseite der Grätzlgalerie abgerufen werden: graetzlgalerie.at.

