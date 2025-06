Rudolfsheim-Fünfhaus: Herzergreifendes Comeback der Rockband Zipplinger

Das Rocktrio Zipplinger meldet sich zurück: Mit ihrer neuen EP veröffentlicht die Band ihre Musik nach einer langen Pause von zehn Jahren.

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Die progressive Rockband Zipplinger, die in der Wiener Underground-Szene einen legendären Status genießt, hat sich nach über einer Dekade wiedervereinigt. In dieser Zeit haben sie alte Songs überarbeitet und neue Werke geschaffen, die nun in einer frischen Perspektive erzählt werden.

Das Trio besteht aus Ari Tiihonen (Schlagzeug), Wolfgang Apfel (Gitarre) und Florian Renz (Bass). Ursprünglich begann die Band ihre Musik als Hobby, doch nach einigen anfänglichen Erfolgen verfolgte jeder Mitglied seine eigenen musikalischen Ambitionen. „Nach den ersten paar Songs hat jeder seinen eigenen musikalischen Weg eingeschlagen“, erinnert sich Apfel an die Trennung. Die Idee einer Wiedervereinigung keimte jedoch auf: „Es war eine coole Band. Wir sollten wieder Musik machen“, so Tiihonen, was sofort Apfel und Renz begeistert hat.

Instrumental und emotional

Um ihre musikalischen Ideen zu entwickeln, trafen sich die Musiker jeden Montag in ihrem Proberaum in der Robert-Hamerling-Gasse. Das kreative Ergebnis sind elf neu komponierte Stücke – sechs davon sind auf der neuen EP vertreten. Sie bieten instrumentale Musik im Stil des Progressive Rock, gekennzeichnet durch eine dynamische und facettenreiche Klanggestaltung. „Unsere Songs erzählen Geschichten – aber welche, das kann sich jeder selbst denken“, erklärt Tiihonen, der auch für die Arrangements verantwortlich ist.

Die EP wurde von Sebastian Le Shuff produziert. Interessanterweise hat der Bandname Zipplinger eine kuriose Herkunft: „Der Hund auf dem Cover der ersten österreichischen Punk-Platte, dem Sampler Kellerrock, hieß Madame Zipplinger“, erzählt Apfel. „Das Bild symbolisiert die Wiener Underground-Szene der 1980er Jahre, und der Name klingt einfach cool.“ Früher trat die Band unter dem Namen Led Zipplinger auf, doch Madame Zipplinger ist bis heute ein inoffizielles Maskottchen und ziert das Cover ihrer neuen EP.

Intimer Neuanfang

Der erste Auftritt nach der langen Pause fand bewusst in kleinem Rahmen statt: Freunde und Familie wurden zu einer EP-Release-Session in ihren Proberaum eingeladen. „Es war ein intimer Rahmen – aber mit viel Emotion“, erinnert sich Tiihonen. Die Rückkehr auf die Bühne war für die Band ein bedeutender Schritt in eine neue Ära.

Der nächste Schritt steht bereits in Aussicht: Ein großes Live-Konzert und eine zweite EP sind für den Sommer geplant – möglicherweise mit einem zusätzlichen Gitarristen. „Wir sind ein sehr produktives Team“, sagt Apfel. Diese Energie und Leidenschaft sind in jeder Note zu spüren. Für weitere Informationen zur Band, einschließlich bevorstehender Auftritte und Neuerungen, besuchen Sie hier.

