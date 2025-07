Rudolfsheim: Zerstörung von Vogelnestern während der Schulsanierung

Ein Rückzugsort für Vögel und Brutstätten wurde innerhalb von 48 Stunden in der Rudolfsheimer Reichsapfelgasse im Zuge einer Schulsanierung dem Erdboden gleichgemacht. Eine Anrainerin fordert jetzt Aufklärung und Konsequenzen.

WIEN/RUDOLDSHEIM-FÜNFHAUS. Anne Eck, Tierrechtsaktivistin und Künstlerin, wohnhaft in der Reichsapfelgasse, wurde Zeugin eines folgenschweren Eingriffs in die Stadtnatur. Im Rahmen von Bauarbeiten an der örtlichen Schule wurde eine dichte Hecke entfernt – ein Rückzugsort für viele Vögel, die dort brüteten, gefüttert wurden und lebten. „Jetzt ist alles weg“, zeigt sie sich äußerst schockiert über das kahle Ergebnis. Äste und auch Nester lagen am Boden verteilt, während die Vögel verwirrt nach den Überresten ihrer ehemaligen Heimat suchten.

„Zwei Nester lagen plötzlich auf Fensterbrettern, ein drittes mit Eiern war einfach verschwunden“, berichtet Eck. Eier und Nester landeten am Boden; die Hecke war in wenigen Stunden Geschichte. Der brutale Eingriff wirft Fragen über die Verantwortung der örtlichen Behörden auf.

Besonders brisant: Bereits im April hatte sich Anne Eck bei der zuständigen MA 56 (Wiener Schulen) rückversichert, dass die Hecke bestehen bleibt. Schriftlich wurde ihr bestätigt, dass die Vegetation nicht angetastet werde. Doch zwei Tage vor dem Vorfall wurde sie eines Besseren belehrt: Die Bauarbeiter rückten an – mit Motorsäge und einem Rodungsbescheid, ausgestellt von genau jener Behörde, die den Erhalt der Hecke zugesagt hatte.

„Stadtnatur ist kein Kollateralschaden“

„Ich war sprachlos, wie hier mit Lebensraum umgegangen wird“, sagt Eck. Sie wandte sich umgehend an den stellvertretenden Bauleiter sowie an die Bezirksvorstehung Rudolfsheim-Fünfhaus. Auf dem Lokalaugenschein wurde ein zerstörtes Nest mit Eiern gefunden – später soll es plötzlich verschwunden gewesen sein. Der Vorfall ereignete sich mitten in der Brutzeit. Eck sieht darin einen Verstoß gegen das Wiener Naturschutzgesetz, das den Schutz von Brutstätten und Lebensräumen vorsieht.

Anne Eck hat inzwischen alle relevanten Stellen informiert: MA 56, MA 22, Wiener Wohnen, Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht (SPÖ), die Umweltanwaltschaft sowie Tierschutz Austria und Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Bisher wartet sie auf eine Antwort.

„Ich nehme das nicht hin. Ich fordere Aufklärung. Ich fordere Konsequenzen“, sagt sie entschlossen. Ihre Forderungen umfassen mehr Achtsamkeit gegenüber städtischer Natur, klare Regeln und transparente Kommunikation. „Stadtnatur ist Lebensraum. Kein Baumaterial. Kein Kollateralschaden.“ Auch in der Stadtentwicklung sollten solche Aspekte ernst genommen werden.

MeinBezirk hat sowohl die MA 56 als auch die Bezirksvorstehung um eine Stellungnahme gebeten. Antworten stehen noch aus. Auf Instagram dokumentiert Anne Eck (@anneeckofficial) den Fortgang – in der Hoffnung, dass dieses Beispiel keine Schule macht. Sie veröffentlichte auch ein Video auf Facebook über den Vorfall.

Mehr Themen:

Die vergessene Schokoladenfabrik der Meiselstrasse

Marek Vesely hat sich der Musikvideo-Branche verschrieben

Beet in der Diesterweggasse wurde zur Steppe