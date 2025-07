Rückblick: 45 Jahre Hauptkläranlage in Simmering gefeiert

Die Hauptkläranlage in Simmering zieht auf 45 Jahre voller bedeutender Meilensteine zurück. Über drei Wiener Bürgermeister haben in dieser Zeit die Abwasserbecken besucht, während die Anlage mit innovativen Technologien ausgestattet wurde. Laut Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) ist die Anlage ein beispielhaftes „Öko-Kraftwerk“.





WIEN/SIMMERING. Am 30. Juni 1980 eröffnete Leopold Gratz, der damalige Bürgermeister von Wien, feierlich die neue „Hauptkläranlage“ in Simmering. Mit dieser Eröffnung begann eine neue Ära in der Umweltpolitik und -geschichte der Stadt im 11. Bezirk.

„Die Wiener Kläranlage war damals das größte Umweltschutzprojekt der Zweiten Republik“, erklärt Klima- und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Mit einer Fläche von rund 47 Hektar, die sogar größer ist als der Vatikan, ist die Simmeringer Kläranlage ein eindrucksvolles Beispiel für die Bemühungen um nachhaltigen Umweltschutz in Wien.

750 Millionen Euro investiert

Seit ihrer Inbetriebnahme hat die Kläranlage mehr als 8,7 Billionen Liter Abwasser gereinigt, was mehr als dem doppelten Volumen des Attersees entspricht. Laut ebswien-Direktor Günther Schmalzer könnte man sagen, dass diese Menge der „Hinterlassenschaft“ von rund 50 Milliarden Menschen entspricht.

Die Stadt Wien hat in den letzten 45 Jahren rund 750 Millionen Euro in den Ausbau und die Modernisierung der Anlage investiert. In den letzten fünf Jahren übernimmt die Kläranlage zudem eine Vorreiterrolle im Klimaschutz: Sie produziert mehr Energie aus Klärgas, als sie verbraucht. Czernohorszky bezeichnet sie daher als „echtes Öko-Kraftwerk“.

Die Hauptkläranlage hat jedoch nicht nur die Aufgabe der Abwasserreinigung. Sie spielt auch eine Rolle in der Erhaltung einer „blauen Donau“ durch mechanisch-biologische Abwasserreinigung, ebenso wie die Bereitstellung wichtiger Gesundheitsdaten durch Abwassermonitoring. Letzteres wurde als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie 2020 implementiert.

Von Häuptl bis Ludwig

Die Geschichte der Hauptkläranlage ist geprägt von Besuchen prominenter Bürgermeister. Michael Häupl war 2005 bei der Eröffnung der zweiten biologischen Reinigungsstufe anwesend, während Michael Ludwig 2020 die Einführung erneuerbarer Energie feierte.

Im Jahr 2023 wurde die Inbetriebnahme einer Großwärmepumpenanlage durch die Wien Energie gefeiert, die mit gereinigtem Abwasser Wärme für über 100.000 Haushalte erzeugt. Diese und weitere historische Meilensteine können in einem aktuellen Film sowie im Magazin „klartext history“ nachverfolgt werden. Beide sind hier zu finden.

