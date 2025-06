Rückblick: Die Explosion einer Autobombe vor der türkischen Botschaft in Wien

Vor 41 Jahren, am Morgen des 20. Juni 1982, ereignete sich ein verheerender Anschlag, als eine Autobombe auf dem Parkplatz der türkischen Botschaft in Wien detonierte. Der diplomatische Attaché Erdogan Özen wurde getötet, während sechs weitere Personen schwer verletzt wurden. Die Explosion war so stark, dass das Fahrzeug fünf Meter in die Luft geschleudert wurde und zahlreiche Fenster in der Umgebung zerbrachen.

WIEN/WIEDEN. Es war ein gewöhnlicher Mittwochmorgen, als viele Wienerinnen und Wiener ihren Weg zur Arbeit antraten. Einige touristische Besucher versammelten sich auch bereits vor dem Schloss Belvedere, um ihren Tag in Wien zu beginnen. Um 8:43 Uhr jedoch wurde die morgendliche Stille jäh durch einen gewaltigen Knall unterbrochen.

In der Theresianumgasse, nahe dem Botschaftsviertel im 4. Bezirk, explodierte eine ferngezündete Autobombe. Der 50-jährige Diplomatische Attaché Erdogan Özen war gerade dabei, seinen Honda Accord auf dem Parkplatz der türkischen Botschaft abzustellen, als die Bombe detonierte. Laut damaligen Berichten wurde das Fahrzeug „mit einem furchtbaren Knall und in einer riesigen Stichflamme gehüllt” fast fünf Meter in die Luft geschleudert. Es stürzte brutal auf den Boden, und Özen verbrannte in seinem Fahrzeug.

Sechs Personen schwer verletzt

Die Bombe war unter der Bodenplatte hinter dem linken Vordersitz des Fahrzeugs platziert worden. Trümmerteile flogen bis zu 30 Meter weit und beschädigten zahlreiche Fensterscheiben, einige sogar in den oberen Stockwerken von Gebäuden. Unter den Schwerverletzten befand sich der 60-jährige Polizeigruppeninspektor Leopold S., der zuvor zwei Autos angehalten hatte, um Özen das Einparken zu erleichtern. Er erlitt schwerste Brandverletzungen und benötigte dringend medizinische Hilfe. Zusätzlich wurden fünf weitere Passanten schwer verletzt.

Die sogenannte „Armenische Revolutionäre Armee“ (ARA) bekannte sich später zu dem Anschlag. Diese Gruppe wurde in den 1970er-Jahren als Rivalin der „Armenischen Geheimarmee zur Befreiung Armeniens“ (ASALA) gegründet. Während die ARA bis in die Mitte der 1980er-Jahre zahlreiche Anschläge auf türkische Ziele verübte, ist die ASALA für über 40 Angriffe gegen türkische Diplomaten in Europa verantwortlich. Im Jahr 1983 kamen im Juli am Pariser Flughafen sieben und im August weitere neun Menschen am Flughafen Esenboga in Ankara ums Leben. Beide Organisationen wollten Vergeltung für den Völkermord von 1915 an den Armeniern üben und Druck auf die türkische Regierung ausüben, insbesondere zu diesem Thema.

Täter bis heute nicht identifiziert

In der Geschichte gab es insgesamt drei dokumentierte Anschläge von ASALA und ARA in Wien. Der erste fand im Oktober 1975 statt, als ein 60-jähriger Botschafter erschossen wurde, gefolgt von einem weiteren Anschlag im November 1984, bei dem ein hochrangiger türkischer Diplomat bei der UNO getötet wurde.

Im vergangenen Jahr wurde von der türkischen Botschaft eine Gedenkfeier für den verstorbenen Diplomaten veranstaltet. Trotz intensiver Ermittlungen der Polizei sind die mutmaßlichen Täter bis heute nicht identifiziert worden, was die Tragweite und die ungelöste Natur solcher Terrorakte unterstreicht.

