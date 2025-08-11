Rückblick: Eine Reise in die Geschichte des Strandbads Gänsehäufel

Die Geschichte des Gänsehäufels reicht bis in das 19. Jahrhundert zurück. MeinBezirk hat einen Blick in die Vergangenheit des Kultbads geworfen.

WIEN/DONAUSTADT. „In der körperfeindlichen Gesellschaft um 1900 wurde jedes Stück nackte Haut sorgfältigst versteckt. Braune Haut galt als primitiv. Doch bald begann die so genannte Freikörperkultur.“ So beschreiben Historiker die Anfänge des Gänsehäufels im Buch „Das Gänsehäufel“. Das Strandbad zählt heute zu den kultigsten und beliebtesten Bädern Wiens, bekannt für seine entspannende Atmosphäre und die Möglichkeit, sich in der Natur zu erholen.

„Skandalöse“ Schlammbäder in Bademode

Ein zentraler Akteur in der Geschichte des Gänsehäufels war Florian Berndl. 1899 pachtete er einen Teil der Insel und lebte dort mit seiner Familie in einer kleinen Hütte. Berndl war bekannt, aber nicht immer beliebt, da er unkonventionelle Naturheilkuren bewirkte. Unter anderem bot er Schlammbadekuren an – in Bademode, die damals als skandalös galt. Ein Artikel im „Neuen Wiener Journal“ vom 9. Juli 1905 thematisierte die gesellschaftlichen Spannungen rund um das Bad: „Der Plan ist freudigst zu begrüßen, gleichzeitig aber wäre zu wünschen, dass der jetzigen skandalösen Wirtschaft sofort ein Ende bereitet werde…“

Ausbau der Infrastruktur

Im Jahr 1905 wurde Berndl der Pachtvertrag gekündigt, und 1907 übernahm die Gemeinde Wien die Insel. Es folgte eine umfassende Umwandlung in eine „sittliche“ Badestätte: getrennte Eingänge für Männer, Frauen und Familien wurden geschaffen. Zudem wurde die Infrastruktur erheblich erweitert: Es entstanden Beleuchtungen, Kabinen, eine Sanitätsstelle mit ärztlicher Betreuung und eine Fähre, die den Zugang erleichterte. Zuvor hatten Besucher lediglich die Möglichkeit, schwimmend oder per eigenem Boot zum Gänsehäufel zu gelangen.

Die Eröffnung des Bades im August 1907 war ein großer Erfolg: im darauffolgenden Jahr gab es 107 Badetage mit mehr als 136.000 Besuchern. Zusätzlich wurde eine Brücke errichtet, die den Zugang weiter vereinfachte.

Zerstörung durch Krieg

Die Besucherzahlen sanken während des Ersten Weltkriegs, doch nach dem Krieg erlebte das Bad einen Aufschwung. 1919 berichtete das „Wiener Montags-Journal“ von der „heilenden Wirkung von frischer Luft und Natur“. Das Gänsehäufel wurde zunehmend als Erholungsstätte für Tuberkulose-Patienten genutzt. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Bad jedoch vollständig zerstört.

Nach dem Krieg war die Insel kaum wiederzuerkennen: Statt von Badegästen wimmelte es von Altmetallsammlern und Anwohnern auf der Suche nach Brennholz. Von 1948 bis 1950 wurde das Bad neu aufgebaut, und die strengen “sittlichen” Regeln wurden gelockert. So öffnete das Gänsehäufel einen Freikörperstrand und führte die ersten Wellenbecken Europas ein. Heute gilt das Gänsehäufel in der Moissigasse 21 als eines der kultigsten Bäder Wiens – und zieht Besucher aus ganz Österreich an.



Historisches aus Wien:

Eine vorbildhafte Siedlung der besonderen Art

Diese Themen haben Ottakring vor 40 Jahren bewegt

Ein „Vampirjäger“ im Auftrag der Kaiserin