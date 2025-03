Rückgang der Autos: Schwentner bestätigt durch VCÖ-Bericht in seiner Arbeit

Ein neuer Bericht des Verkehrsbüros Ö (VCÖ) verdeutlicht einen ermutigenden Trend für Graz: Die Zahl der Pkw ist weiterhin gesunken. Judith Schwentner, die Vizebürgermeisterin der Stadt, sieht in diesen Zahlen einen Grund zur Freude und ein Beweis für die Wirksamkeit ihrer Strategie.

GRAZ. Die aktuelle VCÖ-Analyse zeigt, dass die Anzahl der privaten Pkw pro 1.000 Einwohner im letzten Jahr in Graz auf 391 gesunken ist. Dadurch rangiert Graz nun auf Platz 4 im bundesweiten Vergleich, hinter Wien und Innsbruck. Diese Abnahme der Autobesitzrate ist laut VCÖ kein Indiz für einen Mangel an Verkehrsmitteln, sondern vielmehr ein Zeichen für ein vielfältiges und attraktives Mobilitätsangebot. „Die Mobilitätswende in Graz ist auf dem richtigen Weg“, betont Schwentner, die auch die Fortschritte in der Bereitstellung von klimafreundlichen Mobilitätsalternativen hervorhebt.

„Unsere Aufgabe ist es, attraktive Alternativen zu schaffen, die Menschen gerne nutzen. Genau das geschieht in Graz“, so die Grünen-Chefin weiter. Die neuesten Zahlen bestätigen, dass die Mobilität in Graz sich verändert: Immer mehr Einwohner nutzen nachhaltige Verkehrsmittel anstelle von privaten Autos.

Sinkende Pkw-Zahlen

Die Vizebürgermeisterin hebt hervor, dass Graz weiterhin in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs investiert und sichere sowie komfortable Rad- und Fußwege fördert. Diese Anstrengungen zeigen Wirkung, nicht nur in den sinkenden Pkw-Zahlen, sondern auch in der steigenden Akzeptanz für nachhaltige Mobilität. Die Stadt bemüht sich, die Anbindung an den öffentlichen Verkehr zu verbessern und Fahrrad- sowie Fußwege sicherer zu gestalten, damit mehr Grazer ihren Alltag ohne Auto bewältigen können. Diese positive Entwicklung soll auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden.

