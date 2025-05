„Run for Hope“ 2025: Anmeldung für den Prater-Charity-Lauf jetzt offen!

Mit jedem Schritt etwas Gutes tun: Der Charity-Lauf „RunForHope“ findet am 28. September statt und unterstützt den Bau eines Krankenhauses in Mosambik. Die Anmeldung zur Veranstaltung ist ab sofort geöffnet.

WIEN/LEOPOLDSTADT. Am Sonntag, dem 28. September, lädt Missio Österreich zusammen mit verschiedenen christlichen Bewegungen und Gemeinschaften zum „RunForHope“ im wunderschönen Wiener Prater ein. Dieser Lauf wird als Teil des von der katholischen Kirche ausgerufenen Jahres der Hoffnung 2025 veranstaltet. Ziel des Events ist es, durch die gemeinsame Laufbewegung Hoffnung zu spenden und gleichzeitig ein bedeutendes Hilfsprojekt in Afrika zu unterstützen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Laufs tragen zur Fortsetzung des Baus des Krankenhauses „Sankt Karl Borromäus“ in Mecua bei – einer kleinen Stadt im Norden Mosambiks. Dieses Krankenhaus ist entscheidend, da es durch die Dank der Spenden rund 100.000 Menschen die dringend benötigte medizinische Versorgung bieten soll. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Mosambik eine der niedrigsten Gesundheitsstandards weltweit, und deshalb sind solche Einrichtungen unerlässlich für die Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung.

Gemeinsame Messe

„Mit dem ‚RunForHope‘ setzen wir als Christinnen und Christen ein Zeichen der Hoffnung, durch das Mitlaufen, Anfeuern und Dabei-Sein. Wir geben unseren Schwestern und Brüdern in Mosambik Hoffnung auf ein besseres Leben“, betont Missio-Nationaldirektor Pater Karl Wallner.

Vor dem Lauf besteht um 7:45 Uhr die Möglichkeit zur Teilnahme an einer gemeinsamen Heiligen Messe an der Prater Hauptallee, Ecke Meiereistrasse (Stadionparkplatz). Im Anschluss an die Messe findet ein Kinder- und Schülerlauf statt, gefolgt vom Hauptlauf über fünf oder zehn Kilometer, der um 10:00 Uhr startet. Eine gemeinsame Siegerehrung mit Interviews der Sieger bildet den feierlichen Abschluss des „RunForHope“ im Wiener Prater. Alle Informationen zur Anmeldung sind hier verfügbar: hier.

