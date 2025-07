Rundes Jubiläum: Rätselrallye durch vier Wiener Escape Room-Anbieter

Die Escape-Room-Szene in Wien feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Zu diesem besonderen Anlass haben sich vier der prominentesten Anbieter zu einem einmaligen gemeinschaftlichen Rätsel-Event zusammengeschlossen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

WIEN. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Escape-Room-Szene in Wien haben sich die vier bekanntesten Betreiber – „Time Busters“, „First Escape“, „Open the Door“ und „Crime Runners“ – erstmals für ein gemeinsames Event verbündet. Unter dem Titel „Escape Challenge Vienna“ findet vom 4. bis 8. August eine spannende und kostenlose Rätselrallye an allen teilnehmenden Standorten statt, die sowohl Neu- als auch alte Fans des Spiels ansprechen wird.

Ein Escape Room, auch bekannt als „Fluchtraum“, ist ein interaktives Live-Spiel, in dem Teams innerhalb eines thematisch gestalteten Raums zusammenarbeiten, um Rätsel zu lösen und innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens zu entkommen. „Für uns alle sind Escape Rooms eine Kunstform, wo Kreativität, Storytelling und Game-Design aufeinandertreffen“, erklärt Ulrike Dziurzynski, die Initiatorin der Challenge und Geschäftsführerin von „Open the Door“. Diese Form des Entertainments erfreut sich in den letzten Jahren wachsender Beliebtheit und zieht Menschen verschiedener Altersgruppen an, die die Herausforderung und das Gemeinschaftserlebnis schätzen.

Die teilnehmenden Betreiber stehen seit Jahren in engem Austausch und unterstützen sich gegenseitig. Nun wird die Zusammenarbeit erstmals durch ein spielerisches Format sichtbar. „Gemeinsam bieten wir mit der Escape Challenge Vienna unseren treuen Kunden eine spannende, firmenübergreifende Escape Room Jagd durch alle unsere Standorte“, führt Dziurzynski weiter aus. Unsere Daten zeigen, dass Escape Rooms ein ideales Teambuilding-Event sind und viele Unternehmen sie für Mitarbeiterveranstaltungen nutzen.

Die Teilnahme am Event ist kostenlos und kann während der regulären Öffnungszeiten der Anbieter erfolgen. Als Anreiz für die Teilnehmer gibt es zahlreiche Preise zu gewinnen, darunter ein Abenteuer auf der Burg Aggstein mit Dinner in der Wachau, eine Übernachtung im Gästehaus Elisabeth in Radstadt, Powerbanks von Magenta, Escape-Gutscheine und Tickets für den Freizeitpark Jumpin Warrior in der SCS Vösendorf.

Zur Challenge gehört ein kostenloser Sammelpass, mit dem die Teilnehmer Stempel in den vier Filialen sammeln können. Wer alle Rätselstationen bewältigt, kann sich nicht nur über attraktive Rabatte freuen, sondern auch eine von vier limitierten Jubiläumsmünzen der beteiligten Betriebe ergattern. Ein interaktiver Abenteuer-Guide wird darüber hinaus bereitgestellt, der optionale Mini-Challenges für besonders ehrgeizige Rätsel-Fans bietet.

Weitere Informationen und Details finden Sie auf der offiziellen Webseite hier.

