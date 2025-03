Russland weigert sich: Keine Waffenruhe in der Ukraine!

Bei einem verheerenden Angriff auf ein Hotel in Krywyj Rih, einer Industriestadt im Südosten der Ukraine, wurden nach Angaben der Behörden vier Menschen getötet. Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj über Telegram berichtete, wurden mehr als 30 Personen bei diesem Angriff verletzt. Dieses Ereignis unterstreicht die anhaltende Bedrohung, die die Bevölkerung in Kriegsgebieten erleidet.

Kurz vor dem Angriff hatten mehrere Freiwillige einer humanitären Organisation im Hotel übernachtet. Glücklicherweise überlebten sie die Attacke. Die Stadt Krywyj Rih, bekannt als Geburtsort von Selenskyj, ist besonders betroffen von den Konflikten in der Region. Laut Militärgouverneur Serhij Lyssak wurden zudem 14 mehrstöckige Wohnhäuser, eine Post, nahezu zwei Dutzend Autos und zwölf Geschäfte durch den Bombardement schwer beschädigt. Anfangs berichteten die Behörden von zwei Todesopfern und sieben Verletzten, aber diese Zahlen wurden im Laufe der Zeit aktualisiert. Die Berichterstattung über die Situation im Kriegsgebiet kann jedoch aufgrund eingeschränkter Zugänglichkeit und Sicherheit nicht unabhängig überprüft werden.

Im nordöstlichen Gebiet Sumy gab es ebenfalls tragische Nachrichten; hier wurde ein 32-jähriger Mann bei einem Drohnenangriff getötet, als eine Drohne eine Lagerhalle traf. Außerdem gab es einen Todesfall und eine Verletzte in der Region Charkiw. Der Militärgouverneur der Region, Oleh Synjehubow, berichtete, dass ein Wohnhaus sowie ein Auto durch den Beschuss in Brand gerieten.

Die Region Odessa am Schwarzen Meer war erneut Ziel russischer Drohnenangriffe. Gouverneur Oleh Kiper teilte über Telegram mit, dass sowohl zivile als auch Energieinfrastruktur beschädigt worden seien. Bei diesen Angriffen gab es Berichten zufolge zwei weitere Verletzte. Der ständige Druck auf diese Regionen zeigt die schockierenden Auswirkungen des anhaltenden Krieges auf die Zivilbevölkerung.

Nach Informationen der ukrainischen Flugabwehr hat Russland in der vergangenen Nacht mit zwei Raketen des Typs Iskander-M sowie 112 Drohnen angegriffen. Insgesamt wurden 68 Drohnen abgeschossen. Bei 43 dieser Drohnen verlor die Ortungsstation die Signale, was häufig auf elektronische Abwehrmaßnahmen zurückzuführen ist. Es ist ein Zeichen für die intensiven Bemühungen der Ukraine, sich seit mehr als drei Jahren gegen die aggressive Invasion Russlands zu behaupten.

Diese Angriffe verdeutlichen die verheerenden Auswirkungen des Krieges auf die Zivilbevölkerung und die notwendige Dringlichkeit internationaler Hilfe und Unterstützung. Der Konflikt in der Ukraine zeigt keine Anzeichen einer Deeskalation, was das Schicksal unzähliger Menschen in der Region weiterhin gefährdet.