Sacré Coeur: Anton Zeilinger ruft in der Landstraße zur Neugier auf

Der österreichische Nobelpreisträger für Physik, Anton Zeilinger, besuchte kürzlich das Gymnasium Sacré Coeur. Vor einer interessierten Zuhörerschaft gab er wertvolle Einblicke in sein wissenschaftliches Denken und forderte die Schüler auf, ihre Neugierde und ihr Selbstvertrauen zu stärken.

WIEN/LANDSTRASSE. Seit 2022 ist Anton Zeilinger, bekannt für seine wegweisenden Beiträge zur Quantenmechanik, stolzer Träger des Nobelpreises für Physik. Seinen Besuch am Gymnasium Sacré Coeur nutzte er, um im Rahmen der Gesprächsreihe „Forum Sacré Coeur“ mit Schülerinnen und Schülern spannende Diskussionen zu führen.

Zielinger entschied sich, an diesem Tag auf komplexe Formeln zu verzichten und stattdessen den Fokus auf die Bedeutung von Neugierde zu legen. „Neugierde ist der Antrieb jeder Entdeckung“, erklärte er. Sein Hauptanliegen war es, die jungen Zuhörer zu ermutigen, Fragen zu stellen und ihre Interessen zu verfolgen.

Neugier und Selbstvertrauen als Schlüssel zum Erfolg

Als Elemente wissenschaftlichen Erfolges bezeichnete Zeilinger neben der Neugier auch das Vertrauen in die eigenen Ideen. “Jeder sollte lernen, an sich selbst zu glauben”, betonte er. Schülerin Julia, die das Podium mit Zeilinger teilen durfte, fand seinen Rat äußerst wertvoll: „Seiner Leidenschaft zu folgen, unabhängig von den Meinungen anderer, ist so wichtig.“ Dies spiegelt ein zentrales Thema der modernen Wissenschaft wider, dass Innovation häufig aus unkonventionellen Denkweisen hervorgeht.

Ebenfalls betonte Zeilinger die Wichtigkeit der Öffentlichkeitsarbeit in der Wissenschaft. „Jeder sollte die Möglichkeit haben, von unserer Arbeit zu erfahren. Die Themen, die ich erforsche, sind unglaublich spannend, und ich möchte diese Begeisterung mit der Gesellschaft teilen“, sagte er. Öffentlichkeitsarbeit hilft, das öffentliche Verständnis für komplexe wissenschaftliche Themen zu fördern und kann sogar junge Menschen motivieren, eine Karriere in der Wissenschaft zu erwägen.

