Saisonauftakt AFL: Für die Graz Giants ist jedes Spiel „ein Muss-Sieg“

Die Graz Giants starten am Wochenende in die neue Saison der Austrian Football League (AFL), und die Vorfreude unter den Fans ist spürbar. Ein zentrales Highlight der Saison ist der neue Quarterback Mateo Renteria. Der talentierte Amerikaner bringt nicht nur immense Energie ins Spiel, sondern auch umfangreiche internationale Erfahrungen, die er zuvor in Europa sowie auf College-Niveau in den USA gesammelt hat. Renteria hat klare Ziele, die er mit seinem Team erreichen möchte, und forderte die Liga heraus, indem er sagte: „Jedes Spiel ist für uns ein Pflichtsieg.“

GRAZ. Am Samstag wird es ernst, wenn die Graz Giants die Saison 2023 mit einem aufregenden Auswärtsspiel gegen die Salzburg Ducks eröffnen. Neben Renteria, der als neuer Quarterback fungiert, wird auch Coach Stefan Pokorny an der Seitenlinie stehen. Nach intensiven Vorbereitungen und harter Arbeit ist das Team bereit, im Kampf um den ersten Austrian Bowl Titel seit 2008 zu zeigen, was in ihnen steckt. Renteria bekräftigt dies: „Es ist kein blinder Selbstvertrauen; die letzten Wochen haben uns geprägt. Wir wollen beweisen, wozu wir fähig sind.“

Drittes Jahr in Europa

Mateo Renteria beginnt seine dritte Saison in Europa, nachdem er bereits in Frankreich und Schweden gespielt hat. Vor seiner Zeit in Europa war er Quarterback auf Division III-Niveau in den USA, was ihm sicherlich bei seiner Eingewöhnung in Graz nützt: „Meine Erfahrungen haben mir hierbei enorm geholfen, ich habe in dieser Saison so schnell Fuß gefasst wie nie zuvor.“ Renteria beschreibt sich als einen vielseitigen Spieler: „Der Pass ist meine erste Option. Ich will so viele Spieler wie möglich in unser Offensivspiel einbeziehen.“

Erfahrung als Trainer

Renteria bringt nicht nur seine Spielerfahrung mit, sondern hat auch seine Trainerqualifikationen in den letzten Jahren weiterentwickelt. Vor seinem Wechsel nach Graz war er als Offensive Coordinator an einem College in Pennsylvania tätig. „Wir haben hier smarte Coaches, die die Offense gut kennen. Ich werde gerne Ideen einbringen, aber der Fokus liegt definitiv auf unserer Formation auf dem Platz“, erklärt der Texaner.

Abseits des footballerischen Geschehens möchte Renteria seine Zeit in Österreich nutzen, um die atemberaubenden Berge des Landes zu erkunden. „Ich plane, nochmal Ski zu fahren und die Landschaft zu genießen“, fügte er abschließend hinzu.

