Saisonbeginn in der Brigittenau: Die ersten Eissalons nehmen ihren Betrieb auf

Der Frühling naht, und mit ihm steigt die Vorfreude auf eine erfrischende Kugel Eis. MeinBezirk zeigt dir, wo du in der Brigittenau das erste Eis der Saison genießen kannst.

WIEN/BRIGITTENAU. Diese Jahreszeit, in der die Eissalons ihre Türen öffnen, ist besonders erfreulich, da sie kulinarische Vielfalt in Form von köstlichem Eis verspricht. In der Brigittenau haben bereits mehrere Eisdielen geöffnet, die eine Vielzahl an Geschmacksrichtungen anbieten.

Von Klassikern bis hin zu kreativen Kompositionen ist für jeden Eisliebhaber etwas dabei. Die Eisdielen der Gegend laden zu einer kleinen Genussreise ein, ideal für diejenigen, die die ersten warmen Tage mit einem erfrischenden Eis feiern möchten.

„Gelati Serafini“

Im Eissalon „Gelati Serafini“ in der Wallensteinstraße 52 wird Wert auf traditionelle Eisherstellung gelegt. So heißt es auf der Website: „Wir verwenden nur frische Milch, Freilandeier, erntefrische Früchte und sorgfältig ausgewählte Nüsse.“ Dieses familiengeführte Unternehmen wird von Valentina Serafini und ihrer Tochter Laura betrieben.

Hier findest du auch zuckerfreie Varianten von beliebten Sorten wie Vanille, Erdbeere, Schokolade und Haselnuss, die mit Stevia süß sind. Das Eisgeschäft hat täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite von Gelati Serafini.

„Eiscafé La Fonte“

Ein weiterer Anlaufpunkt ist das „Eiscafé La Fonte“ in der Traisengasse 17. Hier kannst du dein Eis im Becher oder in einem Stanitzerl genießen – auch im gemütlichen Gastgarten. Zudem werden hausgemachte Kuchen serviert, was einen zusätzlichen Kulinarikgenuss verspricht. Das Eiscafé ist täglich von 9.30 bis 23 Uhr geöffnet. Für weitere Informationen kannst du sie unter 0676 420 2102 erreichen.

„Leonardelli“

Ein weiteres Highlight für Eisliebhaber in Brigittenau ist das Eiscafé „Leonardelli“, das sich in der Klosterneuburger Straße 50 befindet. Dieses etablierte Familienunternehmen wird bereits in dritter Generation geführt. Für die Herstellung ihres Eises werden hochwertige Zutaten aus biologischem Anbau bevorzugt. Der Betrieb legt großen Wert auf faire Handelspraktiken.

Bei Leonardelli findet man eine Vielzahl selbst gemachter Sorten, darunter auch vegane Optionen. Für mehr Informationen kannst du sie unter 0676/304 96 84 oder auf leonardelli-eis.at kontaktieren.

